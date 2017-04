Le ministre des Sports, Housse√Įni Amion Guindo, est le seul responsable de la descente aux enfers du football¬† malien. Pour la simple raison qu’il a √©t√© incapable de g√©rer une crise √† cause de sa partialit√© et de son manque d’inspiration. Le r√©cent remaniement n’√©tait-il pas l’occasion de le d√©barquer pour mettre √† nu son √©chec ? Autrement dit, son maintien¬† dans le nouveau gouvernement constitue √† la fois une surprise pour l’opinion et un d√©sastre pour le sport malien.¬†

En analysant le nouveau gouvernement dirig√© par le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Ma√Įga, on se rend compte que des ministres ont √©t√© d√©barqu√©s. Il est quand m√™me √©vident qu’en la mati√®re on ne donne aucune explication √† de telles d√©cisions. Mais force est de reconnaitre aussi que les faits sont patents, s’agissant de la gestion de certains d√©partements: le minist√®re de la Sant√©, le minist√®re de l’Education nationale et celui des Sports. Et¬† si le d√©barquement des ministres Marie Madeleine Togo et Barth√©lemy Togo se justifie, le maintien de Housse√Įni Amion Guindo parait quand m√™me paradoxal. Parce qu’il a √©tal√© son incapacit√© √† g√©rer une situation, qui par la suite, a pourri l’atmosph√®re du milieu footballistique. Il s’agit de la crise qui secoue le football malien depuis janvier 2015.

La persistance de cette crise r√©side dans le manque de discernement de Poulo¬† pour une bonne gouvernance.¬† Son manque d’inspiration pour g√©rer les hommes et sa partialit√© ont plong√© le football malien dans une situation in√©dite. Pour avoir dissout la F√©d√©ration malienne de football, et mis en place un Comit√© de Normalisation (Conor), le ministre Housse√Įni Amion Guindo a jet√© le football malien en p√Ęture. Une discipline dont l’avenir se joue d√©sormais √† Lausanne, si√®ge du Tribunal Arbitral de Sport (TAS). Aujourd’hui, nous nous r√©servons de commenter les cons√©quences d’une affaire pendante devant le TAS. Mais toujours est-il qu’√† cause de sa gestion d√©sastreuse du football malien, Poulo devait c√©der sa place √† un autre. ¬†(copier sur Maliweb.net) Celui-ci allait s’atteler √† injecter du sang neuf au sport roi, en se pr√©sentant comme un √©l√©ment f√©d√©rateur de la grande famille du football.

Housse√Įni Amion¬† Guindo devrait jouer un r√īle, il ne l’a pas fait. Et pour ne rien¬† arranger, il se rabat sur le Conor, qui malheureusement a manqu√© de bons sens pour faire un saut dans l’histoire. Sinon comment comprendre les propos va t-en guerre de son pr√©sident Sidi Diallo, mena√ßant de licencier des employ√©s avant m√™me qu’il ne prenne fonction au si√®ge de la Femafoot ? Et dire qu’il est venu pour l’unification de la famille du football ? Cela rel√®ve donc d’une confusion impitoyable.

Deux explications au maintien de Poulo

-D√©montrer que les d√©cisions du ministre des Sports sont le fruit d’une solidarit√© gouvernementale. Donc l’ensemble du gouvernement suit et soutient Poulo jusqu’au bout, y compris m√™me en assumant une √©ventuelle r√©volte du peuple. Question: le r√©gime a -t-il besoin d’un tel sc√©nario maintenant ?

-Le deuxi√®me cas de figure est qu’on laisse √† Poulo la gestion d’une situation √©lectrique que lui-m√™me a cr√©√©e par son incapacit√© et son t√Ętonnement. Autrement dit, le laisser aller au bout de sa logique incendiaire. Et finir par se faire d√©barquer lorsque son incapacit√©, son manque d’inspiration, sa partialit√©, seront encore plus √©vidents.

Entre temps le football malien est pris en otage. La lettre de la Confédération africaine de football (CAF) confirme que Poulo est sur une mauvaise piste.

En effet, dans sa correspondance, la Caf dit se r√©f√©rer √† la d√©cision de la Fifa pour suspendre √† son tour la F√©mafoot de toutes activit√©s sportives jusqu’√† nouvel ordre. Mieux, si la pr√©sente suspension n’est pas lev√©e avant le 30 avril, les Cadets maliens seront √©limin√©s de leur CAN, et l’Ethiopie remplacera notre pays.

Et quelle que soit l’issue de cette affaire, on aura perdu trop de temps. Il serait trop tard pour le ministre des Sports de reculer lorsqu’il se rendra compte qu’il ne peut pas sauter les verrous de la Fifa et de la Caf, par son intrusion dans la gestion du football malien, mat√©rialis√©e par des d√©cisions controvers√©es.¬†¬† ¬†¬†

    

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† A.B. HA√ŹDARA