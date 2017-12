L’ex Premier ministre de IBK, Moussa Mara et non moins président du parti Yelema est très optimiste quant à un avenir radieux pour le Mali. A l’en croire, dans 10 il y aura un grand changement au Mali. Suivez ces prédilections lors d’un débat.

« Dans dix ans je vois le Mali enfin engagé dans le vrai changement, entamé en 2018 et qui aura déjà parcouru une partie du chemin vers l’harmonie sociale et la prospérité économique. Je vois un pays en paix, réconcilié avec lui-même, avec des groupes terroristes défaits, un pays très très décentralisé avec 80% des besoins des populations résolus par les mairies et les régions, des groupes ethniques vivant harmonieusement les mains dans les mains.

Un pays où les leaders sont honnêtes et compétents, transparents avec une grande alternance aux postes de responsabilité à tous les niveaux, des citoyens éduqués et dont la croissance démographique a été maitrisée avec un bon dialogue entre les composantes de la nation. Quant à moi, si j’ai pu être un des architectes de cette situation, en tant qu’élu ou citoyen, cela suffira à mon bonheur ». No comment !

A.Touré

