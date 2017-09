Nous n’avons pas ici la prĂ©tention de faire un point exhaustif de la marche de notre pays de son «indĂ©pendance» Ă nos jours, car cela semble assez problĂ©matique au regard des pĂ©ripĂ©ties de l’histoire sociopolitique des cinquante –sept ans rĂ©volues du Mali «indĂ©pendant». Il s’agira simplement ici de retracer dans ses lignes-phrases cette histoire riche d’enseignements. C’est dire que pour mieux saisir le Mali de 2017 en vue des perspectives d’avenir, il conviendra de jeter un regard rĂ©trospectif sur son passĂ©.

Seydou Badian, le sage soudano-malien, avertissait que celui qui ne sait pas d’oĂč il vient, ne saurait jamais oĂč il va. Il disait notamment : « Etre de son temps, c’est vivre Ă la pointe de l’histoire, mais en se souvenant qu’il y a derriĂšre nous un passĂ© prodigieux et infini ».

Ainsi, aprĂšs d’ñpres luttes de notre peule travailleur pour se libĂ©rer des affres de la colonisation française, le voilĂ accĂ©der Ă l’ « indĂ©pendance » le 22 septembre 1960. Ce jour mĂ©morable pour notre pays, une page sombre de notre histoire douloureuse s’est fermĂ©e. Une autre est ouverte sur un tableau pour le moins optimiste. La premiĂšre RĂ©publique vit le jour avec Ă sa tĂȘte le prĂ©sident Modibo KeĂŻta. Cette premiĂšre RĂ©publique a optĂ© pour le « socialisme » non sans raison. Rappelons Ă ce niveau que la colonisation a tout simplement Ă©tĂ© un crime horrible contre le genre humain. C’est pourquoi Emile Chancelle n’a pas manquĂ© de dire pour la mĂ©moire des peuples : « La colonisation fut parfois vĂ©ritablement de la chirurgie sociale ». Elle faisait ainsi des peuples d’Afrique et donc du Soudan français des humiliĂ©s, des dĂ©shumanisĂ©s, affichant du coup Ă la face du monde que nous sommes sans culture, sans civilisation. C’est bien lĂ , la perception europĂ©enne de l’Afrique. AimĂ© CĂ©saire n’a pas manquĂ© de porter Ă la connaissance de tous les peuples notamment ceux des colonisateurs : « L’histoire avait fait de nous de sociĂ©tĂ©s vidĂ©es d’elles- mĂȘmes, des cultures piĂ©tinĂ©es, des religions assassinĂ©es, des magnificences artistiques anĂ©anties, d’extraordinaires possibilitĂ©s supprimĂ©es ».

Face Ă ce tableau sombre et humiliant de la vie des peuples d’Afrique, le parti nationaliste (US-RDA) de Modibo KeĂŻta a prĂ©fĂ©rĂ© opter pour une rupture avec le systĂšme colonial qui a commis les crimes les plus abominables pendant le rĂšgne colonial sur la terre libre de nos ancĂȘtres. L’option « socialiste » de dĂ©veloppement fut l’expression parlante de cette rupture avec la France coloniale et capitaliste. Ainsi, la premiĂšre RĂ©publique s’est vite rendue Ă l’évidence que sans indĂ©pendance Ă©conomique, toute autre indĂ©pendance est une rĂȘverie vide de contenu et d’intĂ©rĂȘt. Cette indĂ©pendance Ă©conomique doit avant tout s’adosser Ă l’indĂ©pendance monĂ©taire en dĂ©pit des difficultĂ©s qui pourraient en naĂźtre. Amadou TiĂ©gouĂ©Â Ouattara disait dans son ouvrage intitulĂ© ‘’Le destin du socialisme malien ‘’. « Le Mali a crĂ©e sa monnaie le 20 juin 1962 ».

S’appuyant ainsi sur l’agriculture et l’industrie, le gouvernement de la premiĂšre RĂ©publique du Mali, en dĂ©pit des maigres moyens Ă bord, a rĂ©ussi de grands exploits Ă©conomiques. Ainsi, dans le domaine agricole, Amadou Seydou TraorĂ© dit Amadou Djicoroni, a, dans son ouvrage intitulĂ© ‘’Devoir de mĂ©moire, Devoir de vĂ©rité’’, rappelĂ©Â quelques prouesses agricoles. Il Ă©crit : « Le gouvernement du Mali a amĂ©nagĂ© en 1960 trente- sept milles six-cents soixante (37660) hectares nouveaux, creusĂ© cent-soixante et un (161) puits, distribuĂ© vingt et sept milles sept cents quatre vingt seize (27796) charrues et trois milles trois cents quarante (3340) tonnes d’engrais chimiques, ouverts trente-huit (38) Ă©coles saisonniĂšres. Dans le domaine de l’élevage, le Mali indĂ©pendant, a dressĂ© dans son premier quinquennat (1960-1964) dix et neuf (19) postes vĂ©tĂ©rinaires, trente-deux (32) parcs de vaccination en vue de soigner le cheptel. Pour enrichir le domaine agricole, le ministre du DĂ©veloppement a introduit de nouvelles variĂ©tĂ©s de culture comme la canne Ă sucre, le thĂ©, le cafĂ©, le teck (pastĂšque), l’anacardier dont les bois, les fruits et amandes s’ajoutent aux produits se trouvant dĂ©jĂ sur le terrain de la commercialisation. » Ces efforts, pour le moins patriotiques se sont soldĂ©s par des rĂ©sultats probants. DĂ©jĂ en 1960, la production du riz paddy, des arachides, du coton fut fĂ©conde et annonciatrice de la ferme volontĂ© de la premiĂšre RĂ©publique d’apporter Ă notre peuple l’autosuffisance alimentaire, la nourriture de bonne qualitĂ©, comme en tĂ©moignent les rĂ©sultats encourageants : Amadou Seydou TraorĂ© a rapportĂ©Â : « En 1960, le Mali a rĂ©coltĂ© cent-vingt et cinq milles tonnes (125000 T) de riz paddy, en 1964, deux-cents dix milles tonnes (210 000 tonnes) ; en 1960, nous avons rĂ©coltĂ© cent-cinq milles tonnes d’arachide (105000 tonnes) en croques et cent-vingt et huit milles (128000 tonnes) en 1964. La production du coton a connu une augmentation de six milles cinq cents tonnes (6500 tonnes) en 1959, vingt et sept milles trois cents soixante dix tonnes (27370 tonnes) en 1964. » C’est dire que le rĂ©gime socialiste de Modibo KeĂŻta a compris que la vraie indĂ©pendance du peuple rĂ©side avant tout dans son autosuffisance alimentaire. C’est aussi ce que disait l’ancien prĂ©sident ivoirien FĂ©lix HouphouĂ«t Boigny en ces termes : « Un peuple qui a faim n’est pas un peuple libre. »

Dans le domaine de l’industrialisation, la premiĂšre RĂ©publique n’est pas demeurĂ©e en reste. Elle a rĂ©alisĂ©, dans le premier quinquennat de gouvernance une vingtaine d’usines de transformation des produits locaux et cela tant dans le domaine alimentaire que sanitaire comme la SEPMOM, SEPAMA, UMPP. L’habitat n’a pas Ă©tĂ© oubliĂ© comme en tĂ©moigne la cimenterie de Diamou. La premiĂšre RĂ©publique a aussi mis au point l’usine d’égrenage de coton et la sucrerie de Dougabougou.

Mais comme le colonisateur français n’avait pas du tout gobĂ© la façon dont il a Ă©tĂ© chassĂ© de notre pays, tous les moyens furent mis en Ɠuvre pour saper l’élan rĂ©volutionnaire patriotique de notre peuple et cela jusqu’au sein du parti de l’Union soudanaise du rassemblement dĂ©mocratique africain (US-RDA). Le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale de Modibo KeĂŻta en la personne de M. Mahamane Alassane HaĂŻdara avait dĂ©jĂ senti les dissensions internes s’installer dans les instances dirigeantes du parti et cela dans le feu de l’action de la RĂ©volution active entreprise par Modibo KeĂŻta HaĂŻdara, rapportĂ© par Amadou Seydou TraorĂ©, avait dit : « Il nous faut ĂȘtre de vrais patriotes, car pour nous actuellement le patriotisme signifie l’attachement hĂ©roĂŻque Ă la lutte contre les divisions internes qui font tant de mĂ©faits ailleurs. » Une façon de mettre en garde les membres du bureau politique national et de l’AssemblĂ©e nationale contre les dissensions internes dont profiteront immanquablement les ennemis de la rĂ©volution en gĂ©nĂ©ral et de la RĂ©volution active en particulier. Selon toute vraisemblable, la sincĂ©ritĂ© faisait dĂ©jĂ dĂ©faut au sein des instances dirigeantes du parti US-RDA. Modibo KeĂŻta (rapportĂ© par TiĂ©gouĂ© Amadou Ouattara) disait trĂšs honnĂȘtement : « Les malheurs du parti viennent des cadres, et c’est ce qui explique les rumeurs qui tendent Ă dĂ©former son discours Ă la confĂ©rence des chefs de zones parce que chez les cadres de Bamako, l’engagement semble- t-il, n’est pas incĂšre. La preuve, explique le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du parti, c’est le prĂ©tendu conflit entre l’armĂ©e et la milice. On a dit que la milice va remplacer l’armĂ©e. Elle ne peut le faire et quand mĂȘme elle devrait la remplacer, il faut qu’elle se transforme en armĂ©e. Ce qui est clair, c’est que la milice a d’autres objectifs que l’armĂ©e. »

Dans son cĂ©lĂšbre rĂ©quisitoire contre le ‘’socialisme » malien, TiĂ©gouĂ© Amadou Ouattara a dĂ©crit les clivages entre les intĂ©rĂȘts individuels des Maliens et les intĂ©rĂȘts supĂ©rieurs du Mali en sa qualitĂ© de nation en construction. Du coup, ce clivage s’est manifestĂ© entre le citoyen soudanais et le Malien qui rĂ©sulte de l’ « indĂ©pendance » de notre pays, deux types de citoyens vraiment diffĂ©rents. Lisons Ă cet effet Ouattara : « AprĂšs l’indĂ©pendance acquise dans un dĂ©sastre politico-social, des contradictions aiguĂ«s sont apparues entre les intĂ©rĂȘts immĂ©diats des Maliens en tant qu’individus et les intĂ©rĂȘts supĂ©rieurs du mali en tant que nation vouĂ©e Ă son destin historique. Le Soudanais Ă©tait devenu le Malien et ceci n’est pas une simple question de vocable. Il y a entre le Soudanais et le Malien une diffĂ©rence de qualitĂ© dans le comportement et dans la vision du monde :

–                     Le premier Ă©tait rĂ©putĂ© pour son attachement Ă certaines valeurs traditionnelles comme la franchise, la fidĂ©litĂ© Ă la parole donnĂ©e et Ă l’amitiĂ©, l’honnĂȘtetĂ© et l’intĂ©gritĂ©. Toutes ces valeurs Ă©taient acquises dans une ambiance sociale qui lui enseignait le courage et la tolĂ©rance au point d’en faire un homme rĂ©signĂ© et fataliste
capable de sacrifier l’intĂ©rĂȘt individuel au salut de la collectivitĂ©, le prĂ©sent aux incertitudes dans l’avenir.

–                     Le Malien, au contraire, apparaĂźt plus matĂ©rialiste (au sens populaire) plus calculateur. Il est le produit bĂątard d’une manƓuvre politique Ă laquelle l’a initiĂ© le colonisateur  »

Un travail de sape du patriotisme a Ă©tĂ© savamment orchestrĂ© du dehors par l’ancienne puissance coloniale et cela par le truchement de valets maliens Ă la solde du grand capital. Des idĂ©ologues pourris tapis dans l’ombre de la France sont allĂ©s jusqu’à distiller au sein du peule combattant que Modibo KeĂŻta voulait la communautĂ© des femmes entravertissant sans vergogne les propos du Manifeste de 1848 de Karl Marx et de Friedrich Engels sur la communautĂ© des femmes. Voici ce qu’ils ont Ă©crit Ă ce propos : «  Les communistes n’ont pas besoin d’introduire la communautĂ© des femmes ; elle a presque toujours existĂ©. Nos bourgeois non contents d’avoir Ă leur disposition les femmes et les filles de prolĂ©taires, sans parler de la prostitution officielle, trouvent un plaisir singulier Ă se cocufier mutuellement.

Le mariage bourgeois est, en rĂ©alitĂ©, la communautĂ© des femmes mariĂ©es. Tout au plus, pourrait-on accuser les communistes de vouloir mettre Ă la place d’une communautĂ© des femmes hypocritement dissimulĂ©e une communautĂ© franche et officielle. Il est Ă©vident du reste, qu’avec l’abolition du rĂ©gime de production actuelle, disparaĂźtra la communautĂ© des femmes qui en dĂ©coule, c’est-Ă -dire la prostitution officielle et non officielle. »

Le travail de sape contre le rĂ©gime nationaliste se traduisait mĂȘme dans les marchĂ©s. Les commerçants Ă©taient mis Ă profit pour payer dans les succursales de la SOMIEX tous les produits en vue de crĂ©er de toutes piĂšces la pĂ©nurie notamment alimentaire. Ce calcul machiavĂ©lique avait pour but de provoquer un mĂ©contentement gĂ©nĂ©ral en vue de donner un caractĂšre populiste au coup d’Etat que les ennemis intĂ©rieurs et extĂ©rieurs de notre peuple planifiaient. Ce coup de force, pour le moins apatride, a consacrĂ© la chute du rĂ©gime de Modibo KeĂŻta et avec lui le Mali. C’était le 19 novembre 1968.

Â

IIĂšme RĂ©publique

Ce coup d’Etat dirigĂ© par le chef de la milice populaire, en l’occurrence le lieutenant Moussa TraorĂ©, fut l’expression de la traitrise de certains cadres nationaux orchestrĂ©e contre notre pays. Un comitĂ© militaire est nĂ© du putsch. Il se nommait « ComitĂ© militaire de libĂ©ration nationale » (CMLN).

Dans son discours explicatif du honteux coup d’Etat, Moussa TraorĂ© a fait savoir au peuple malien que le CMNL est venu pour libĂ©rer le peuple et procĂ©der au redressement Ă©conomique du Mali. Un sergent de l’armĂ©e malienne en la personne de GuiĂ©diouma SamakĂ©, rĂ©voltĂ© par cette haute trahison de la nation par des soldats apatrides, en compagnie de certains camarades, il est allĂ© voir Moussa TraorĂ© et exiger le rĂ©tablissement de l’ordre pour l’intĂ©rĂȘt de la discipline. Il est arrĂȘtĂ© avec ses camarades d’infortune et dĂ©portĂ© au bagne de TaoudĂ©ni au camp de la mort dans le « Grand Nord » du Mali. Le plus souvent, ceux qui y vont ne reviennent plus. Mais comme on le dit souvent « il y a des anges au-dessus des dĂ©tresses humaines ». GuĂ©diouma fut un survivant de TaoudĂ©ni. Pour immortaliser les affres de ce bagne, l’enfant prodige de OuĂ©lessebougou a Ă©crit un ouvrage intitulĂ©Â : « Le chemin de l’honneur ».

LĂ , il a fait l’analyse pertinente de deux groupes de mots contenus dans le discours explicatif du coup d’Etat tenu par Moussa TraorĂ©Â : ‘’libĂ©ration nationale’’ et ‘’redressement Ă©conomique’’. Il Ă©crit : « libĂ©ration nationale : libĂ©rer une nation, un peuple c’est dĂ©livrer cette nation, ce peuple de la servitude, de l’esclavage.

Mais au Mali, qui avait asservi le peuple pour qu’on parle de libĂ©ration nationale ? Nous savons toutefois que le Soudan français a subi toutes sortes d’humiliations, que nos grands parents et nos parents ont supportĂ© une longue pĂ©riode de souffrance morale depuis les paniers de latĂ©rite en passant par les fournitures d’Ɠufs, de poulets, de mil, de caoutchouc et mĂȘme de jeunes filles au commandant blanc et Ă son garde. C’était Ă cette Ă©poque que le mot libĂ©ration se justifiait ; mais pas au moment oĂč les hommes qui, grĂące Ă leur opiniĂątretĂ©, au prix de toutes sortes de sacrifices, ont rendu au peule sa dignitĂ©.

De 1960 au 19 novembre 1968, on peut noter des erreurs politiques, mais dire que le peuple a Ă©tĂ© asservi relĂšve de la pure calomnie, de la pure ignominie. » Le moins que l’on puisse comprendre ici c’est que les putschistes se sont rendus coupables d’ignominie et de pure calomnie aux dĂ©pens de notre peuple travailleur.

Quant au redressement Ă©conomique dont a fait cas le lieutenant Moussa pour justifier sa trahison de la nation, GuĂ©diouma SamakĂ© a dit : « redressement Ă©conomique : redresser une situation Ă©conomique, c’est aprĂšs constat d’un bilan, procĂ©der Ă la rectification, Ă la correction de tous les tenants et aboutissants de cette situation.

Etait-ce vraiment le cas chez nos nouveaux experts ?

Suivons-les dans leur démarche :

–                     ‘’Le systĂšme politique en place n’est pas bon. Plus de socialisme, plus de cours d’idĂ©ologie. Il faut libĂ©raliser le commerce car il n’y a plus de piĂšces de rechanges pour les voitures’’.

–                     Le salaire d’un lieutenant Ă©tait de l’ordre de 80 000 FM. Pour les autres, cela est admissible, mais pour un lieutenant responsable national, c’est peu, trĂšs peu pour faire face aux petites rĂ©ceptions souvent organisĂ©es Ă l’intention des amis dont le nombre allait croissant journellement. C’est que lorsqu’on accĂšde Ă une Ă©chelle sociale aussi Ă©levĂ©e, les courtisans ne manquent pas. Des primes spĂ©ciales seront donc instituĂ©es pour satisfaire ces besoins nouveaux mĂȘme si on a clamĂ© partout que les caisses de l’Etat sont vides.

–                     Le logement du lieutenant aussi ne convient plus car trop exigu pour contenir tout ce monde. »

En rĂ©sumant ce que les putschistes entendaient par ‘’redressement Ă©conomique’’, on peut retenir :

–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Plus de socialisme.

–                     Plus de cours d’idĂ©ologie

–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Le salaire du lieutenant est trĂšs peu.

–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Le logement du lieutenant est exigu et ne convient plus.

–                     Il faut libĂ©raliser le commerce parce qu’il n’y a plus de piĂšces de rechanges pour les voitures.

C’est au regard de ces objectifs affichĂ©s pour justifier leur forfait que Moussa TraorĂ© fut le premier soldat Ă trahir la nation malienne pour des intĂ©rĂȘts minables de lieutenant.

Pendant dix longues annĂ©es de vide politique imposĂ© au peuple malien, les Maliens Ă©taient bĂąillonnĂ©s et contraints de se taire ou d’en pĂątir. Notre pays fut ainsi converti de force en un ‘’no man’s land’’ politique oĂč la bamboula s’est substituĂ©e Ă l’ordre du peuple. Dix ans donc aprĂšs le sale coup de force contre le rĂ©gime nationaliste et la premiĂšre RĂ©publique, naquit le parti de Moussa TraorĂ© « Union dĂ©mocratique du peuple malien » (UDPM).

Selon toute vraisemblable donc, ce parti mort-nĂ© ne pouvait que s’enfermer dans les phrases intentionnelles bien creuses au regard de la personnalitĂ© des putschistes qui furent les premiers responsables. Ce parti fut le rĂ©sultat de dĂ©bats sous ordre kaki et sous la direction de Moussa TraorĂ© lui-mĂȘme, l’auteur du coup d’Etat contre notre peuple travailleur. Le congrĂšs qui l’a engendrĂ©, appelĂ© ‘’congrĂšs constitutif de l’UDPM’’ s’est tenu Ă Bamako les 28, 29, 30 et 31 mars 1979. Il s’inscrivait ainsi en droite ligne de la deuxiĂšme RĂ©publique consacrĂ©e par le rĂ©fĂ©rendum du 2 juin 1974. Rappelons qu’avant ledit rĂ©fĂ©rendum de façade, des dĂ©lĂ©gations essentiellement militaires ont Ă©tĂ© envoyĂ©es aux coins et recoins du Mali pour expliquer aux populations qu’il y a deux bulletins (le rouge et le blanc) et qu’il leur appartenait de mettre le rouge qui signifie le oui dans l’urne. Les plus zĂ©lĂ©es des dĂ©lĂ©gations ainsi mandatĂ©es mettaient en garde contre le bulletin blanc qui signifiait le non au projet politique de Moussa TraorĂ©.

L’UDMP fut le rĂ©sultat de cette farce rĂ©fĂ©rendaire de la deuxiĂšme RĂ©publique.

Le parti unique s’est donnĂ© pour mission de s’appuyer sur les tons villageois en vue d’atteindre les objectifs suivants :

–                     Satisfaction constante des besoins alimentaires des populations ;

–                     SĂ©curisation et Ă©lĂ©vation des revenus des productions ; Â

–                     ElĂ©vation constante du niveau de la production ;

–                     Satisfaction des besoins en matiĂšres premiĂšres des agro-industries ;

–                     DĂ©gagement de surplus de produits agricoles en vue de leur exportation ;

–                     Conservation et mise en valeur du patrimoine national ;

–                     Education et formation des producteurs ».

A lire dans ces objectifs, l’on ne peut manquer d’ĂȘtre satisfait. Mais comme l’a dit Marx ‘’la thĂ©orie sans la pratique est vide de sens’’. Par ces intentions, l’UDPM a bandĂ© les yeux de celles et de ceux qui l’ont bien voulu ou de ceux qui ne pouvaient pas comprendre que Moussa a fait tomber le Mali depuis son forfait du 19 novembre 1968. Non seulement les maliens avaient de plus en plus faim (et cela est plus grave sous la IIIe RĂ©publique) mais les ressources humaines ont Ă©tĂ© souillĂ©es pendant vingt-trois longues annĂ©es de dictature militaro-udpmiste : l’affairisme, la gabegie, l’escroquerie, les malversations financiĂšres sans retenue, la concussion, le clientĂ©lisme, se sont Ă©rigĂ©s comme mode de vie dans notre pays : toutes les sociĂ©tĂ©s et entreprises d’Etat ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es Ă des privĂ©s peu crĂ©dibles. La consĂ©quence fĂącheuse qui en a rĂ©sultĂ© n’était autre que la paupĂ©risation des Maliennes et Maliens.

Sur le plan salarial, Moussa faisait six mois sans payer un mois de salaire aux travailleurs. Il a mĂȘme estimĂ© que lui-mĂȘme il est fonctionnaire et qu’il est touchĂ© par le mĂȘme problĂšme. Si d’aventure des travailleurs ne venaient pas Ă supporter ce non payement de salaires, ils peuvent abandonner le travail.

Le comble a Ă©tĂ© atteint avec l’enseignement : il n’y avait pratiquement plus d’école vers la fin du rĂ©gime, les enseignants cherchaient par tous les moyens Ă nourrir leurs familles, le plus souvent, les masses populaires sont affairĂ©es dans les foyers, faute de travail rĂ©munĂ©rateur. Ives Lacoste disait : « La table du pauvre est maigre, mais son lit de misĂšre est fĂ©cond. » Le triste souvenir des Ă©coliers transportant matin, midi et soir leurs tables-bancs de la maison Ă l’école et de l’école Ă la maison, ce souvenir continu encore Ă marquer les esprits.

Sur le plan social, la crise Ă©conomique avait sapĂ© les fondements de la famille malienne. Le commerce des produits comme la banane relevait essentiellement du bon vouloir de la premiĂšre dame. Bref, la IIe RĂ©publique a Ă©chouĂ© sur toute la ligne avec seul bĂ©mol que le Nord n’avait jamais Ă©tĂ© coupĂ© du reste du Mali. Mieux, Moussa avait plus d’amour pour le Mali que les « dĂ©mocrates ».

L’armĂ©e, Ă l’actif du gĂ©nĂ©ral Moussa, Ă©tait dĂ©bout partout oĂč il le fallait.

HĂ©las ! L’arbre ne pouvant cacher la forĂȘt, la souffrance de notre peuple avait atteint un seuil inquiĂ©tant.

Â

IIIĂšme RĂ©publique

En 1991, le mouvement dit « dĂ©mocratique » est venu Ă bout de l’apache rĂ©gime de Moussa TraorĂ©. Le 26 mars, il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par des officiers dirigĂ©s par le lieutenant-colonel Amadou Toumani TourĂ© (ATT). Cette arrestation fait suite aux massacres de plus de 200 de nos femmes et de nos enfants. Notre peuple avait dit et rĂ©pĂ©tĂ©Â : An tĂš korolĂ© fĂȘ, fo koura’’. Autrement dit, il fallait dĂ©sormais que ça change. Moussa TraorĂ© a Ă©tĂ© dĂ©fait. Le Conseil de rĂ©conciliation nationale (CRN) est nĂ© le 27 mars 1991 mais pas pour longtemps. Il a Ă©tĂ© remplacĂ© par le ComitĂ© de transition pour le salut du peuple (CTSP) dirigĂ© par ATT. C’était le 5 avril 1991. Onze avril 1992, il y a eu la signature du Pacte national Ă Bamako. Le 12 janvier 1992 a eu lieu le vote rĂ©fĂ©rendaire consacrant la naissance de la troisiĂšme RĂ©publique.

AprĂšs la premiĂšre Ă©lection pluraliste de l’histoire de notre pays, le prĂ©sident a prĂȘtĂ© serment le 8 juin 1992. On peut dire que ATT a rĂ©ussi une transition de quatorze mois.

Le procĂšs dĂ©bute avec ATT, s’est achevĂ© avec Alpha Oumar KonarĂ©Â : les gĂ©nĂ©raux Moussa TraorĂ©, gĂ©nĂ©ral SĂ©kou Ly, Mamadou Coulibaly et le colonel Ousmane Coulibaly ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă mort pour calmer les esprits, tromper le peuple malien, tout sauf punir les crimes commis.

Les maux qui ont Ă©tĂ© reprochĂ©s Ă Moussa TraorĂ© se sont dĂ©veloppĂ©s sans vergogne avec Alpha Oumar KonarĂ©, trahissant ainsi ceux qui ont versĂ© leur sang pour l’avĂšnement de la dĂ©mocratie multipartiste. Avec Alpha, la gabegie, l’escroquerie, l’affairisme, le sabotage de l’armĂ©e malienne par la Flamme de la paix et l’intĂ©gration des rebelles dans l’armĂ©e nationale avec grades ont bien contribuĂ© Ă phagocyter notre armĂ©e. On peut dire avec juste raison qu’il y avait une clause non rĂ©vĂ©lĂ©e entre la France et Alpha aux dĂ©pens de notre peuple. En tout cas, la gestion d’Alpha fut tout simplement calamiteuse et regrettable : l’enseignement et la santĂ© ont Ă©tĂ© un Ă©chec cuisant. Son Premier ministre IBK a plutĂŽt gazĂ© les manifestants au lieu de chercher Ă rĂ©soudre les problĂšmes des Maliens.

ATT quant Ă lui, au lieu de faire rĂ©ellement face Ă ces problĂšmes, s’est illustrĂ© « prĂ©sident conteur ». Avec lui, la vie est devenue beaucoup plus chĂšre, laissant ainsi les Maliens sur leur faim. Pire, il a achevĂ© de trahir la cause de notre peuple et de son armĂ©e. Quand la rĂ©bellion a Ă©clatĂ©, les rebelles dans leur Ă©crasante majoritĂ© ont dĂ©sertĂ© pour rejoindre ladite rĂ©bellion. C’est avec amertume que nous rappelons ici les crimes horribles commis contre notre armĂ©e Ă Aguel Hoc. ATT est chassĂ© du pouvoir le 22 mars 2012 et cela, Ă la satisfaction pleine et entiĂšre de notre peuple travailleur. Ses amis regroupĂ©s dans le FDR ont remuĂ© ciel et terre pour rĂ©cupĂ©rer le pouvoir perdu. C’est dans ce contexte que se situe le 30 avril 2012. Ils ont fait appel Ă des mercenaires Ă©trangers pour venir attaquer nos soldats. La rĂ©plique des hommes d’Amadou Haya Sanogo a Ă©tĂ© foudroyante, prouvant ainsi la combattivitĂ© de notre armĂ©e. Il faut dire que les Ă©lĂ©ments dits ‘’bĂ©rets rouges’’ qui ont participĂ© au combat contre notre armĂ©e ont Ă©tĂ© trompĂ©s par les politiciens maliens malsains, ennemis de notre peuple travailleur.

AprÚs une transition colmatée, voilà IBK à la présidence de la République à compter du 4 septembre 2013.

On rĂ©sumera simplement les quatre annĂ©es d’IBK par un Ă©chec cuisant sur toute la ligne.

–                     Sur le plan Ă©conomique, c’est le fiasco pour notre peuple et ce n’est pas le panier de la mĂ©nagĂšre qui nous dira le contraire.

–                     Sur le plan de la santĂ©, les hommes de la blouse blanche ont observĂ© un mois de grĂšve pour se faire entendre.

–                     Dans le domaine de l’éducation, c’est vraiment le comble de la situation au regard des cafouillages qui caractĂ©risent de façon chronique les examens et concours et concours depuis l’arrivĂ©e aux affaires de IBK. Les nombreuses grĂšves de non Ă©valuation tĂ©moignent, si besoin en Ă©tait le refus de dialogue du gouvernement.

–                     Sur le plan sĂ©curitaire, IBK est loin de combler les attentes de ses Ă©lecteurs et donc du peuple malien en gĂ©nĂ©ral. En dĂ©pit des discours d’apaisement du rĂ©gime, force est de constater que la paix est encore vraiment loin de notre pays. Nous ne savons vraiment pas ce qui se passe Ă Kidal depuis un certain temps. Qu’on cesse donc de tromper notre peuple ! Les derniĂšres mobilisations de notre jeunesse contre la rĂ©vision constitutionnelle sont des messages que le prĂ©sident de la RĂ©publique doit lire avec esprit critique. Ce n’est donc pas parce que IBK a le sens de l’écoute comme l’ont laissĂ© entendre certains, mais parce qu’il savait que les Maliens se mettront sur sa route.

–                     Selon toute vraisemblable, le premier mandat de IBK est tout simplement un Ă©chec. Cet Ă©chec est essentiellement dĂ» au fait qu’il recourt toujours aux mĂȘmes individus qui n’ont plus rien de bon Ă donner au peuple malien. Il est donc aujourd’hui face Ă la triste rĂ©alitĂ© du professeur Issa N’Diaye, alors ministre de l’Education de la transition de 1991 et rapportĂ© par le confrĂšre Aurore du N°119 de mars 1992. Issa disait qu’il faut vraiment changer les hommes qui ont montrĂ© toutes leurs limites objectives dans la gestion des affaires : « On ne peut pas opĂ©rer certains changements en gardant les mĂȘmes hommes qui, depuis, ont Ă©tĂ© habituĂ©s aux mĂȘmes mĂ©thodes de travail. »

A quatre jours de la cĂ©lĂ©bration du 57e anniversaire de l’accession du Mali Ă la souverainetĂ© nationale et internationale, il faut dire que le pays est Ă sa troisiĂšme RĂ©publique. La premiĂšre est nationaliste (ou socialiste pour certains) et les deux autres RĂ©publiques sont d’orientation politique libĂ©rale, caractĂ©risĂ©es par un Ă©chec cuisant et humiliant pour nos masses laborieuses.

On peut dire avec juste raison que de son « indépendance à nos jours, le Mali a connu trois Républiques pour deux orientations politiques différentes ».

Fodé KEITA