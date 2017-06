IsraĂ«l Ă©tait l’invitĂ© spĂ©cial 51e session ordinaire de la confĂ©rence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CommunautĂ© Ă©conomique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CĂ©dĂ©ao) que Monrovia (LibĂ©ria) a abritĂ©e le dimanche 4 juin 2017. IsraĂ«l qui a dĂ©clenchĂ© une vaste opĂ©ration de sĂ©duction en Afrique, pourra certainement compter sur le prĂ©sident Ibrahim Boubacar KĂ©ita pour plaider en sa faveur au sein de l’UĂ©moa et de la CĂ©dĂ©ao.

A propos de cette invitation spĂ©ciale, selon le quotidien national (L’Essor, dans sa parution du lundi 5 juin 2017) qui avait une Ă©quipe dans la dĂ©lĂ©gation prĂ©sidentielle malienne, le chef de l’Etat du Mali ne verrait aucun inconvĂ©nient Ă “nouer le dialogue” avec IsraĂ«l.

Et cela d’autant plus, a ajoutĂ© Ibrahim Boubacar KĂ©ita, que les pays africains et membres de la CĂ©dĂ©ao ont tous Ă apprendre de l’Etat HĂ©breu dans plusieurs domaines de coopĂ©ration (agriculture, sĂ©curitĂ© et technologies
).

“Dans le cas du Mali, notre soutien Ă la cause palestinienne reste et demeure indĂ©fectible. Ce qui n’empĂȘche que le Mali puisse discuter de coopĂ©ration avec tous les pays du monde pourvu que les principes auxquels nous tenons soient respectĂ©s”, a prĂ©cisĂ© le journal en se rĂ©fĂ©rant Ă la dĂ©claration du prĂ©sident KĂ©ita.

“IsraĂ«l est un pays qui dispose d’atouts apprĂ©ciables”, a confiĂ© le chef de l’Etat, citĂ© par le quotidien national, en rappelant les progrĂšs technologies et agricoles de l’Etat HĂ©breu qui a rĂ©ussi Ă reverdir son dĂ©sert du NĂ©guev (13 000 km2) grĂące aux inventions technologies prometteuses.

Et on sait que le dĂ©veloppement de l’agriculture demeure l’une des prioritĂ©s de la CĂ©dĂ©ao. “Nous sommes prĂȘts Ă coopĂ©rer avec tout ce qui peut contribuer Ă amĂ©liorer les performances de l’agriculture malienne”, a conclu Ibrahim Boubacar KĂ©ita Ă ce propos.

Un milliard de dollars pour dĂ©velopper l’énergie solaire en Afrique de l’ouest

“J’ai rencontrĂ© le prĂ©sident du Mali, Ibrahim Boubacar KĂ©ita, un pays avec lequel IsraĂ«l n’a pas de relations diplomatiques. Nous avons acceptĂ© un processus historique pour rĂ©chauffer les relations entre nos deux pays”, a dĂ©clarĂ© le Premier ministre israĂ©lien, Benyamin Netanyahu, en commentant une photo sur laquelle on le voyait avec Ibrahim Boubacar KĂ©ita.

Au sortir du sommet de Monrovia (Liberia), Energiya Global, une entreprise israĂ©lienne spĂ©cialisĂ©e, a promis d’investir un milliard de dollars pour dĂ©velopper l’Ă©nergie solaire au sein de la CĂ©dĂ©ao. L’entreprise a indiquĂ© que cette enveloppe sera dĂ©pensĂ©e au cours des quatre prochaines annĂ©es pour dĂ©velopper des projets liĂ©s au solaire dans l’ensemble des pays membres de l’organisation sous-rĂ©gionale.

Ce contrat fait partie de l’accord conjoint entre la CĂ©dĂ©ao et IsraĂ«l, paraphĂ© ce week-end par la prĂ©sidente sortante de l’organisation ouest-africaine Ellen Johnson Sirleaf et le Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu. Le chantier, qui s’ouvre avec les pays de la CĂ©dĂ©ao, devrait ĂȘtre le premier d’une telle envergure pour Energiya Global en Afrique.

L’entreprise israĂ©lienne n’a pour l’instant pour expĂ©rience que celle du Rwanda. Une expĂ©rience concluante toutefois puisqu’elle produit 6 % de lâ€˜Ă©nergie Ă©lectrique actuellement disponible dans ce pays des Grands lacs.

Il faut rappeler que le roi Mohammed VI du Maroc, un pays maghrĂ©bin qui vient d’avoir le statut de pays observateur Ă la CĂ©dĂ©ao, n’a finalement plus effectuĂ© le dĂ©placement de Monrovia en raison de l’invitation du Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu Ă ce sommet.

Et selon de nombreux observateurs, “l’absence notable” des prĂ©sidents bĂ©ninois Patrice Talon et nigĂ©rien Mahamadou Issoufou est liĂ©e Ă cette prĂ©sence. Le NigĂ©rian Mahamadou Buhari Ă©tait lui aussi absent, mais parce que diminuĂ© par la maladie.

Moussa Bolly