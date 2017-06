Le gouvernement malien a décidé, mercredi, de reporter à une date ultérieure le référendum sur la révision de la Constitution, initialement prévu le 9 juillet. Ses détracteurs jugent impossible de l’organiser dans le Nord en raison de l’insécurité.

Au Mali, le référendum sur la révision de la Constitution n’aura pas lieu le 9 juillet 2017, comme initialement prévu. Le gouvernement malien “a décidé de retarder le référendum”, selon un communiqué gouvernemental, diffusé mercredi 21 juin, qui ne fournit ni la raison ni la nouvelle date du référendum.

La révision de la Constitution de 1992, la première depuis vingt-cinq ans, vise notamment à “mettre en œuvre certains engagements de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali” signé en mai-juin 2015 entre le gouvernement et l’ex-rébellion à dominante touareg dans le nord du pays, et prévoit la création d’un Sénat et d’une Cour des comptes.

Plusieurs manifestations contre ce référendum, dont la dernière samedi à Bamako, avaient réuni des milliers de personnes à l’appel de l’opposition et de la société civile. Les détracteurs du projet estiment que le texte donne “trop de pouvoirs” au président de la République et jugent impossible d’organiser le référendum dans le nord du Mali en raison notamment de l’insécurité liée aux attaques terroristes, malgré la présence de l’armée et des forces internationales. “Nous appelons à surseoir au référendum prévu le 9 juillet, par souci d’apaisement. C’est important pour la paix sociale”, avait déclaré récemment à l’AFP l’ancien Premier ministre malien, Moussa Mara.

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta reçoit depuis lundi des personnalités, dont des responsables d’institutions, des chefs religieux et de partis politiques, pour des discussions sur le référendum. Le projet de révision constitutionnelle avait été adopté en mars en Conseil des ministres et approuvé ensuite par l’Assemblée nationale. Le précédent scrutin au Mali, les élections municipales, avait dû être reporté à plusieurs reprises, pour finalement se tenir en novembre 2016 sur une partie seulement du territoire en raison des violences dans le pays.

Par france24.com / 21/06/2017