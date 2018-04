À la suite d’une photo publiée sur la page Facebook de l’honorable, le 22 mars 2018, des rumeurs persistantes avaient circulé sur la signature d’une alliance entre l’ADP-Maliba et l’ex-ministre du président IBK, non moins patron contesté des APM, Me Mohamed Ali BATHILY, pour les prochaines échéances électorales.

Mais cela ne semble pas être tout à fait le cas, du moins si on en croit à la version des faits livrée par Me BATHILY, samedi dernier, à la presse devant ses partisans au siège des APM à Kalaban-Coura, en marge des travaux de l’assemblée générale de ce mouvement.

« La vue de cette photo sur les réseaux m’a fait sourire. En fait, j’ai rencontré lors de mon passage à Paris, M. DIALLO de l’ADP-Maliba. Et avant que je parte, j’ai été à Nioro pour mes condoléances pour le décès de la femme du Chérif de Nioro. J’ai vu les affiches de Aliou DIALLO, là-bas. Et une de ses personnes m’a demandé si je souhaitais entrer en contact avec lui. Et si lui il peut me mettre en contact avec lui. Je lui ai dit, à priori, qu’il n’y aucun problème. Aussitôt, il l’a appelé, il me l’a passé. Je lui dis qu’on pourrait se rencontrer quand il sera à Bamako. Dans ma tête, je sais qu’il vit au Maroc. Je lui ai dit, moi je rentre à Bamako ce samedi, et dimanche, je vais à Paris. Il m’a répondu, ça tombe bien, je suis à Paris, on va se rencontrer à Paris. Tous les deux, nous nous sommes rencontrés, nous avons déjeuné. Il n’y avait pas un papier sur la table. Nous avons déjeuné et nous avons échangé. Nous avons convenu de poursuivre notre rencontre, une fois à Bamako. On est sorti du restaurant, et on s’est rendu à son hôtel où moi je devais le laisser et continuer. Arrivés à l’hôtel, nous avons trouvé le député THIAM là-bas. Et il a souhaité me le présenter. Puisse que la voiture était à ma disposition, je suis descendu, j’ai dit au député THIAM, bonjour ! Et là-dessus, tous les trois, nous avons décidé d’aller prier puisqu’il était 14 h 30. Nous sommes allés prier, on est descendu, j’ai donné au revoir à tout le monde. Et le député THIAM a souhaité faire une photo avec moi et DIALLO. Il a donné son appareil à un employé de l’hôtel qui nous a photographié. Moi je suis sorti, je suis entré dans la voiture. Avant que je n’arrive à mon hôtel, on m’a téléphoné pour me dire qu’il y a une photo de moi, de DIALLO et du député THIAM pour dire qu’on a signé un pacte avant que je n’arrive à l’hôtel. J’ai dit non, j’ai déjeuné avec DIALLO, on était que deux, THIAM n’y était pas, et il n’a pas assisté à notre rencontre. Il n’y avait pas de papier à fortiori un bic pour signer quoi que ce soit. Donc, c’est juste une rencontre que j’ai eu à faire. Et ça s’arrête là. La rencontre peut être approfondie, j’ai beaucoup de respect pour DIALLO, mais ils sont allés vite en besogne. Le député THIAM est allé vite en besogne. Il a exploité une simple photo que j’ai eu l’amabilité d’accepter de faire avec lui », a-t-il expliqué.

Cette version est tout de même différente de celle lancée par Aliou Boubacar DIALLO, qui à l’issue de leur entretien, le 22 mars 2018, avait publié sur sa Facebook le message suivant : « Cet après-midi, en tant que candidat de l’ADP-Maliba à l’élection présidentielle de juillet prochain, j’ai rencontré Mohamed Ali Bathily, ancien ministre et Président de l’association, les APM. Nous avons longuement échangé sur la situation nationale et sur les échéances électorales à venir. Je suis très heureux de vous annoncer que nous avons décidé d’unir nos forces dans notre bataille commune pour obtenir le changement tant attendu par les Maliens en 2018. Cette importante alliance s’inscrit dans mon objectif décliné à Nioro du Sahel et visant à rallier le plus grand nombre de forces politiques et sociales à notre projet pour le changement de gouvernance au Mali ».

Par Abdoulaye OUATTARA

