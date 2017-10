Ce grand rendez-vous des fidèles au chef de l’Etat a permis de dépeindre à la communauté malienne son bilan des quatre années passées à la tête du pays

Le mot clé du grand meeting tenu le dimanche dernier au Stade Modibo Keita par la plateforme AN KA BEN était : « Nous sommes ici pour soutenir le visionnaire…» précisera son président Moussa Timbiné. Il a estimé à cet effet qu’il n’y a jamais eu d’épreuve, si dure soit-elle, à laquelle nos valeurs et savoir-vivre n’ont su apporter de solution. « Les quatre années passées n’ont pas été qu’un long fleuve tranquille. Elles ont été un parcours jonché d’écueils, de l’intérieur comme de l’extérieur. Il a travaillé, il a écouté, il a respecté et ne s’est jamais lassé de le faire avec, comme seul tableau de bord, le Mali pour la satisfaction », a ajouté l’Honorable Timbiné, parlant du président Ibrahim Boubacar Keïta

Selon le premier vice-président de l’Assemblée nationale, le président de la République a boosté l’investissement politique et institutionnel de la jeunesse. Ce qui laisse déduire que la construction citoyenne est en marche. IBK a hérité d’un pays complètement à terre, éprouvé jusque dans ses fondements et que beaucoup croyaient fini a ajouté Moussa Timbiné. « Nous sommes ici pour soutenir la paix, pour soutenir nos vaillantes Forces armées et de sécurité, pour soutenir le visionnaire, l’homme de paix, l’infatigable bâtisseur, je veux nommer Ibrahim Boubacar Keïta. Car pour nous, la reconnaissance est une vertu qui doit être placée au centre de nos actions », a soutenu le président de la plateforme AN KA BEN.

Toutes les interventions des responsables de la plateforme AN KA BEN ont convergé pour admettre que beaucoup de réalisations ont été faites durant le mandat du régime actuel. De ce fait, il est nécessaire, voire indispensable de consolider ces acquis qui participent au bien-être de tous les Maliens. Ce bilan jugé positif par les différents intervenants, invite à l’union sacrée autour du président IBK en 2018. Dans l’optique de lui permettre de briquer un second mandat, pour continuer avec les chantiers phares ouverts.

Notons que ce grand meeting qui restera dans les annales de notre histoire contemporaine, a enregistré la présence de plusieurs personnalités. Dont les honorables Moussa Timbiné, Karim Keita et autres, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne Amadou Goïta, le président de l’Union des jeunes musulmans du Mali Mohamed Macki Ba etc.

Diakalia M Dembélé