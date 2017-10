A l’appel de la plateforme « An ka Ben », composé de 284 partis politiques et organisations de la société civile, de milliers de Maliens ont pris d’assaut dimanche dernier, le mythique stade omnisport Modibo Keïta pour réaffirmer son soutien aux actions de développement et consolidation de la paix du Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Ce fut le pari de la mobilisation gagné. Et les alliés étaient aux anges.

Cette mobilisation de taille est aussi la preuve que malgré tout, le Peuple fait toujours confiance à son Président qui se bat quotidiennement pour lui offrir des bonnes conditions de vie. Il s’agissait pour les organisateurs de ce grand meeting pour le Mali d’exprimer leur estime et leur confiance aux forces armées maliennes dans leur mission de sécurisation et de défense du territoire national. Pour un Mali debout, l’initiative a été saluée. Car selon certains, il s’agit d’une réconciliation en marche autour du Chef de l’Etat qui a besoin du soutien de son peuple. Soutenir IBK dans la consolidation du vivre-ensemble, c’est aider notre cher pays à redevenir cette terre africaine ou chacun se sentais chez-soi. A cette occasion, le stade Modibo Keïta était plein à craquer. La crème de la classe politique n’a pas manqué ce rendez-vous historique. L’honorable Moussa Timbiné, porte-parole du mouvement a mis l’accent sur la contribution de tous les Maliens pour parfaire le chemin de paix qui exige un sacrifice ultime de tout un chacun. Selon lui, nous devons soutenir notre armée à relever le défi de la sécurité. Ce meeting vient à point nommé dans un contexte où nos forces de défense et de sécurité sont en pleine mutation. Le soutien moral à une troupe compte beaucoup. Il s’agit de mettre le Mali au dessus de tout, a-t-il dit avant d’inviter tous à la vigilance contre les démons de la division. Il n’y a pas de développement sans paix. Ces derniers mois ont été difficile sur le plan politique, surtout avec le débat de la révision constitutionnelle qui a failli plonger le pays dans un chaos inutile. A cet effet, les Maliens doivent de se retrouver autour de ce Mali qui sort petit à petit de sa crise multidimensionnelle. L’heure est au sursaut national et à l’union sacrée.

Rémy Théra