« Mes chers amis,

J’achève aujourd’hui ma tournée régionale à Abidjan, tournée qui m’a conduit avec ma délégation à Ouagadougou et Niamey.

J’ai remis un message d’amitié et de fraternité du président de la République son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita à ses amis et frères,Ses Excellences Messieurs Marc Roch Christian Kabore, Mahamadou Issoufou et Alassane Dramane Ouattara.

J’y ai aussi exprimé toute la détermination que nous avons dans le combat contre la menace terroriste qui constitue un danger pour l’unité nationale, la cohésion sociale et la stabilité des institutions démocratiques, de nos pays.

Nous avons ainsi décidé avec mes homologues du Niger et du Burkina Faso, de renforcer notre coopération en matière de lutte contre le terrorisme en réactivant les cadres de coopération transfrontalier existant.

J’ai proposé à mes homologues du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire de nous réunir dans les prochaines semaines à Sikasso, afin d’envisager les voies et moyens de créer une zone économique spéciale regroupant les régions de Sikasso, Bobo Dioulasso et de Korhogo, pour une émergence économique accélérée de ces zones. Dans le même cadre, nous avons rencontré les responsables de la Banque Africaine de Développement pour bénéficier de leur appui technique et financier dans la création de cette zone économique spéciale.

Bon vendredi à vous. » Soumeylou Boubeye Maiga, Premier ministre, Chef du Gouvernement.

