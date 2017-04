Mesdames et messieurs les ministres, Merci d’avoir honorĂ© cette rencontre !

J’ai souhaitĂ© m’entretenir avec vous, en attendant que nous nous retrouvions autour de Son Excellence Monsieur le PrĂ©sident de la RĂ©publique pour recevoir de lui, comme il est d’usage, des directives, de nature Ă Ă©clairer davantage le champ de la mission.

Mes premiers mots sont pour vous adresser mes vives fĂ©licitations pour la confiance dont vous avez Ă©tĂ© investis, pour entamer un parcours au sein du Gouvernement ou pour poursuivre votre itinĂ©raire, soit dans le mĂŞme secteur d’activitĂ©, soit dans un domaine nouveau, dans tous les cas en qualitĂ© de serviteur de notre peuple, le peuple du Mali. Comme vous le savez tous, le PrĂ©sident de la RĂ©publique nous a accordĂ© sa confiance dans un contexte de dĂ©fis, de difficultĂ©s et d’urgences. Je voudrais donc, Ă l’entame de mes propos, lui renouveler nos remerciements et exprimer toute notre gratitude.

Aussi, me plaĂ®t-il de vous remercier toutes et tous pour avoir acceptĂ© de faire partie de cet attelage gouvernemental au Service de la nation, de notre cher Mali, pays de racines, de mĂ©moires, de symboles, de prĂ©sent et surtout d’avenir. Cet avenir est plutĂ´t un chantier ouvert qu’un simple Acquis qui nous invite et nous interpelle. Invitation Ă plus d’Ă©thique. Interpellation forte Ă plus d’efficacitĂ©.

Notre Ă©quipe gouvernementale doit relever d’immenses dĂ©fis. Un large Ă©ventail de dĂ©fis – Parmi ces dĂ©fis qui urgent, l’apaisement du front social par l’obtention rapide d’une trĂŞve sociale pour garantir des nĂ©gociations sereines, exigeantes et courtoises avec les syndicats.

Cette trĂŞve constitue une urgence, une condition nĂ©cessaire pour un travail gouvernemental serein. Comment ne pas Ă©voquer le dĂ©fi sĂ©curitaire, surtout en sa dĂ©clinaison terroriste qui, après avoir endeuillĂ© le nord, fragilise de plus en plus le centre de notre pays, jusqu’Ă souvent projeter ses charges malĂ©fiques par des frappes ciblĂ©es, des règlements de compte par endroits.

           La question de la gouvernance constitue également un défi majeur.

Notre pays a besoin d’une gouvernance qui sait adapter la bonne mĂ©thode au contexte et d’un gouvernement, sachant se mettre au service des lĂ©gitimes aspirations de nos populations, doit se montrer exemplaire par des actes concrets. Je voudrais que notre Ă©quipe s’inscrive dans une Vision stratĂ©gique claire, nourrie par l’ETHIQUE DE LA GOUVERNANCE ET DE LA REDEVABILITE. Oui, nous sommes tenus non seulement d’ĂŞtre des producteurs d’actes exemplaires mais aussi de rendre compte. Nous devons dĂ©sormais nous accommoder et nous approprier la CULTURE et la Valeur DE L’EXEMPLARITE ET DE LA REDEVABILITE Ă tous les niveaux. C’est ainsi que nous pourrions mettre et remettre les maliens au travail.

La RedevabilitĂ© contre les postures “BudgĂ©tivores”

C’est d’autant important que notre gouvernement, par sa taille, a dĂ©jĂ fait l’objet de critiques. Oui, Nous devons faire le pari de dĂ©montrer le contraire, prouver que chacune et chacun de ces femmes et hommes faisant partie du gouvernement est lĂ au service de la nation, au service de l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral. C’est un immense honneur que de servir son pays, surtout Ă un moment oĂą tant de dĂ©fis et d’enjeux entendent Ă©teindre la lumière au profit du dĂ©sespoir. Non, le Mali n’acceptera pas de renoncer Ă son destin, un destin libre et souverain.

CondamnĂ©s Ă REUSSIR, nous devons ĂŞtre une Ă©quipe SOUDEE, SOLIDAIRE, DETERMINEE, DEVOUEE et surtout prĂŞte au SACRIFICE. En effet, mesdames et messieurs les ministres, nous devons faire des sacrifices en cette pĂ©riode de crise. Oui, Ă l’aide de nos partenaires mais OUI d’abord Ă nos propres efforts pour protĂ©ger nos ressources, les gĂ©rer avec rationalitĂ©, efficience et efficacitĂ©. Il urge donc de rĂ©duire le train de vie de l’Etat, Ă commencer par la RATIONNALISATION des dĂ©penses au sein de nos dĂ©partements ministĂ©riels mais aussi, ici, Ă la Primature, voire dans d’autres services publics.

Nous devons, dès maintenant, poser des ACTES FORTS, CONCRETS qui parlent Ă l’opinion, Ă nos concitoyens et qui crĂ©dibilisent l’ACTION PUBLIQUE, confortent l’image de l’ACTION GOUVERNEMENTALE. C’est ce que j’appelle LA RUPTURE PAR LES ACTES CONCRETS. Elle doit dĂ©sormais ĂŞtre notre BOUSSOLE. A cet effet, j’invite Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances Ă revoir et reformer le système des avantages en nature, notamment les carburants et les produits alimentaires par l’instauration d’un système de CARTES, rationnalisant du coup, dans un cadre de prĂ©visions et de maĂ®trise, le seuil des besoins et des consommations, de sorte que des limites raisonnables soient respectĂ©es.

Nous devons Ă©galement rĂ©glementer rapidement et encadrer davantage les missions Ă l’intĂ©rieur et Ă l’extĂ©rieur au profit de la maĂ®trise et de la diminution des dĂ©penses et coĂ»ts. Pour davantage de dĂ©tails, il vous sera remis Ă l’instant des Dossiers, un Kit par le SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. Ensemble, pour une Equipe et une Action Gouvernementales solidaires, volontaristes, efficaces et surtout Ă Hauteur des attentes, des Urgences et des Perspectives au profit de la stabilisation du Mali. Vous me permettrez, mesdames et messieurs, de vous rĂ©itĂ©rer nos Remerciements et nos VĹ“ux de Pleins Succès au sein de vos DĂ©partements respectifs.

Bonne chance Ă Nous dans l’Exigence et la ResponsabilitĂ© !

Bamako, le 14 Avril 2017

Le Premier Ministre

Abdoulaye Idrissa MAĂŹGA

En tout état de cause, avec cette première victoire, le gouvernement A.I.M. ne doit pas dormir sur ses lauriers. Les défis demeurent toujours énormes et prioritaires les uns que les autres. Sans langue de bois, il faut que le président IBK fasse tout pour que ce gouvernement parvienne à réaliser des prouesses. Celui ou celle qui est incapable doit être vite mis au quai afin que le train du Mali nouveau continue.

DABO