Le 12 avril, le personnel du ministère de la Réconciliation nationale s’est regroupé pour présenter son message de félicitation au ministre, Mohamed El Moctar, pour sa reconduction à la tête du département.

Le ministre Mohamed El Moctar garde son portefeuille dans le nouveau gouvernement dirigé par Abdoulaye Idrissa Maïga. C’est dans l’euphorie que le personnel du ministère de la Réconciliation nationale a tenu à initier une rencontre au cours de laquelle il a félicité le ministre Mohamed El Moctar.

En prenant la parole, le porte-parole du personnel, Bassidi Coulibaly, a remercié le ministre tout en le félicitant pour cette nouvelle confiance placée en lui par les plus hautes autorités du pays. Et d’ajouter : «Le renouvellement de la confiance des plus hautes autorités au ministre de la réconciliation s’explique par ses actions entreprises en faveur de la réconciliation au Mali ; la gestion des conflits intercommunautaires à l’intérieur du pays, comme à Ténénkou, Macina, Niono, Ansongo, Gao… et également son implication aux côtés de Baba Hakhib Haïdara pour la réussite de la conférence d’entente nationale…».

En retour, le ministère Mohamed El Moctar, très ému, a invité tout son personnel à se donner davantage au travail pour qu’ensemble qu’ils puissent relever le défi. Avant de dire qu’il n’est pas le seul artisan à travailler au département et que sa confirmation est le fruit du travail de tout le personnel.

Pour le chargé de communication du département, M. Alpha Maïga, cette promotion s’explique par le voyage du ministre de la Réconciliation nationale à New York au siège de l’Organisation des Nations unies, pour faire le point de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu du processus d’Alger. «Le ministre Mohamed El Moctar a joué son rôle auprès des groupes armés et la société civile des régions du Nord pour la réussite de la paix au Mali», a-t-il conclu.

Ousmane DIAKITE/Stagiaire