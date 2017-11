Sous IBK, tout est mis en œuvre pour sauver les apparences ! Mais les plus beaux maquillages ne résistent guère au temps. La preuve est quotidiennement donnée par l’équipe gouvernementale en place, où la solidarité affichée et clamée n’est en réalité que de façade. Dans cette équipe dirigée par Abdoulaye Idrissa Maïga, des ministres se tirent régulièrement dans les pattes et/ou se donnent des coups comme sur un ring.

Cependant, ces ‘’conflits’’ en coulisse s’expliquent aisément : Le système IBK s’est érigé sur des intérêts familiaux, claniques et partisans. Ainsi, la dernière sortie fracassante de Mohamed Ali Bathily, ministre de l’Urbanisme et père du chroniqueur Youssouf M. Bathily alias Ras Bath, contre le ministre de la justice Mamadou Ismaël Konaté, est révélateur du grand malaise qui règne au sommet du pouvoir, malgré les apparences. En effet, lors d’une récente sortie à Koutiala, le ministre Bathily a ouvertement critiqué son collègue de la justice au sujet de l’arrestation, l’année dernière, de son fils. Aussi Mohamed Ali Bathily a mis à profit cette sortie à Koutiala pour assener certaines vérités sur le fonctionnement même du pouvoir en place : Coups bas, délation, mensonges et conflits d’intérêt. Le tout se passe au nez et à la barbe d’un président qui, apparemment, ne se soucie que de son fauteuil. Bonjour les dégâts!

