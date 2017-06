En réponse aux propos tenus, hier matin, par le président de la République sur RFI, la présidente du mouvement « An tè, A Bana ! » a répliqué sèchement. Voici ce que Mme Sy Kadiatou Sow a dit.

« Nous avons tous suivi, dans la nuit du 20 juin dernier, le président Ibrahim Boubacar Keïta lors de la cérémonie de remise du document relatif à la charte et la cartographie des territoires. Le spectacle était tout simplement affligeant. Mais, ce qui est difficile à comprendre est que le chef d’Etat ne parvienne pas à contenir sa colère devant ses invités de marque au cours d’une cérémonie officielle, très solennelle. Comme on le dit, la colère est toujours mauvaise conseillère. Nous souhaitons et espérons qu’entre le cœur et la raison, que ça soit la raison qui finisse par l’emporter. Nous aimerions tellement, en tant que Maliens, que sur ce registre-là aussi, que notre président soit à hauteur de respiration des autres chefs d’Etat. Le président de la République doit comprendre que ceux d’en face ne sont pas des enfants turbulents, capricieux qu’il faut rappeler à l’ordre en agitant un doigt menaçant. Ceux d’en face sont des femmes et hommes déterminés à assumer pleinement leur citoyenneté. Ni intimidation, ni menace, ni invective, ni mépris et arrogance de certains partisans zélés ne pourront les distraire. C’est un vaste mouvement qui est enclenché et ce mouvement est en marche. Ils disent qu’ils sont en ordre de bataille, évidemment avec les moyens de l’Etat. Nous leur répondons que nous nous sommes en ordre de marche… »

Propos recueillis par Mohamed Sylla