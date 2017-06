L’ancien Premier ministre du Mali et président des Fare/An ka wuli, Modibo Sidibé, était l’invité de la Fondation Prospective et Innovation le 2 juin 2017 à l’hôtel de ville de Bordeaux. Il a précisément pris part à une rencontre organisée sur le thème, “Bonnes nouvelles d’Afrique”. Nous vous proposons ici quelques idées fortes de la communication de Modibo Sidibé.

“L’absence de sécurité hypothèque le développement et réciproquement la fragilité économique favorise les conflits et l’insécurité” ! C’est une conviction de l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé. Le président des Fare An ka Wuli était l’invité de la Fondation Prospective et Innovation le 2 juin 2017 à Bordeaux, en France.

Il intervenait ainsi lors d’une rencontre organisée sur le thème, “Bonnes nouvelles d’Afrique”. Il a été invité par Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé, respectivement président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat français et maire de Bordeaux.

“Présentées souvent comme deux objectifs contradictoires et concurrents, la sécurité et la démocratie sont bien plutôt complémentaires en Afrique qui connaît de profondes transformations sociales, économiques et politiques”, a poursuivi M. Sidibé. Et d’éminents spécialistes et chercheurs ont eu “un regard critique” sur démocratie et développement, gouvernance et développement, sécurité et développement, sur la problématique de l’Etat, singulièrement en Afrique.

Pour Modibo Sidibé, “les crises politiques complexes qui ont marqué les dernières décennies en Afrique, y compris le Mali mon pays, ont mis en évidence ce lien entre la démocratie, la sécurité et le développement”.

Parlant du Mali, son pays où il a assumé de hautes responsabilités notamment comme Premier ministre (28 septembre 2007-11 avril 2011), l’orateur du jour a rappelé que “sans une démocratie assurée, sans une vie politique guidée par l’intérêt général, sans un Etat respecté, sans un développement équitable et visible, il est à craindre que les mêmes causes produisent les mêmes effets”.

Comment alors parvenir à une “stabilité structurelle” ? Dans sa communication, Modibo Sidibé a mis en exergue quelques aspects ouvrant de “vraies perspectives” à l’Afrique. Il s’agit, entre autres, de l’exigence de renouveau démocratique ; la sécurité comme “… service public aux populations” ; l’Etat comme “la cause et la solution”.

La fiabilité des institutions en cause

“L’Afrique doit rester en démocratie”, a martelé le président des Fare/An ka wuli. Quelle démocratie ? “On a pointé la démocratie, son déficit ou encore la mal gouvernance, les conflits électoraux, le faible impact sur le développement… Mais, au fond, ce n’est pas la démocratie qui est en cause. Je ne crois pas que les Africains supporteraient de revenir à la dictature”, celui qui a été le locataire de la Primature pendant près de 4 ans durant la présidence du président Amadou Toumani Touré dit ATT.

Et, à son avis, “ce qui est en cause, c’est la fiabilité de nos institutions et le manque de confiance”. Ainsi, a-t-il défendu avec une ferme conviction, “inventer un nouveau fonctionnement institutionnel, une nouvelle alliance entre les citoyens et leur gouvernement est aujourd’hui un préalable au développement”.

Et au Mali, “la situation est si complexe et critique qu’on a besoin que les Maliens se mobilisent, pour être acteurs de leur processus de sortie de crise ; qu’ils se concertent, qu’ils se parlent, qu’on recrée, qu’on réinvente ensemble ces liens de confiance et de crédibilité. Construire ces légitimités dont le moteur est le renouveau citoyen”, a précisé l’invité de Jean-Pierre Raffarin.

Pour l’expert, il faut aujourd’hui reconnaitre que le concept de sécurité recouvre à la fois la sécurité de l’Etat et la “sécurité humaine”. Et, a-t-il précisé, “elles sont toutes deux nécessaires pour le renforcement de la démocratie en Afrique et son développement. Elles doivent se renforcer réciproquement”.

Les problèmes de sécurité en Afrique se posent en termes d’organisation, de contrôle, de financement et de fonctionnement. Sans ignorer des aspects aussi importants que la gouvernance démocratique du secteur, il importe à mes yeux de rendre effectif le “tournant du financement de la sécurité sans tabou”, a souligné Modibo Sidibé.

“Face au terrorisme, la réponse n’est pas que sécuritaire, elle doit être aussi politique, économique, culturelle et sociale. Par exemple au Mali, elle doit s’articuler autour d‘une vraie politique globale et stratégique de notre géographie, répondant à notre responsabilité dans la stabilisation de notre pays et dans celle de notre sous-région”, a déclaré l’ancien Premier ministre du Mali.

Au plan régional, à son avis, pour une réponse régionale efficace et durable (long terme), les Etats doivent sortir des tranchées en créant de véritables forces multilatérales. Une démarche permettant de consolider une “capacité de réponse rapide, collective et efficace” à même d’innover face à un ennemi non conventionnel, et de donner son vrai sens au concept de “pays-frontière”, une notion qui était si chère à l’ancien président Alpha Oumar Konaré.

Pour construire une “stabilité structurelle”, a conseillé M. Sidibé, “osons innover, inventer, c’est la seule réponse durable et soutenable pour nos pays et pour les partenaires engagés à nos côtés”.

“L’Afrique n’a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu’on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu’elle se sera choisi”, a souligné le président des Fare, citant Felwin Sarr.

Et M. Sidibé a conclu sa brillante intervention en rappelant que “cette démarche, résonne en moi car en tant que Premier ministre, j’ai créé une Cellule d’analyse et de prospectives (Cap) à la Primature, dont l’objectif était d’appréhender l’ensemble des grands défis du Mali et ceci tous secteurs confondus”.

Moussa Bolly