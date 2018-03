Invité de la rédaction, l’opposant malien Modibo Sidibé, ancien Premier ministre d’Amadou Toumani Touré et président des FARE, les Forces alternatives pour le renouveau et l’émergence. Sous l’action du Premier ministre Boubèye Maïga, la sécurité est-elle en passe de revenir dans le centre et le Nord-Mali ? Le 29 juillet, au premier tour de la présidentielle, l’opposition doit-elle présenter plusieurs poids lourds ? Modibo Sidibé sera-t-il lui-même candidat ? L’ancien Premier ministre appelle de ses vœux le plus large rassemblement pour battre Ibrahim Boubacar Keïta et donne les grandes lignes de ce qui ressemble fort à un programme de candidat.

« Nous sommes partie prenante d’un vrai dialogue national […] On veut que tout le monde sache qu’il y a des alternatives dans notre pays, capables de reprendre le Mali en main avec les Maliens et de lui tracer un autre destin. »

