Son cursus professionnel symbolise à lui seul le prototype de visionnaire qui ferait la fierté de tout le peuple porté vers l’émergence, le développement. Homme de confiance d’un chef d’Etat de la dimension du président de la République de Guinée, Alpha Condé, homme d’affaires rompu aux questions d’agrobusiness, notre compatriote Mohamed Kagnassy est tout simplement une tête bien faite, un modèle de compétence sur qui l’Afrique peut compter pour sortir de l’ornière.

Depuis plus d’un an, Mohamed Kagnassy est au four et au moulin pour permettre au président Guinéen de prendre les meilleures décisions dans le domaine de l’agrobusiness. L’homme accompagne Alpha Condé partout où il y a un défi à relever. Ils étaient ensemble à Addis Abeba lors de l’élection du numéro 1 guinéen au poste de président en exercice de l’Union africaine (UA). Récemment, il a accompagné le président guinéen à l’Elysée.

Pour nous maliens, cela ne peut être qu’une grande fierté. La fierté de voir un compatriote servir un pays frère dignement.

A.Diakité