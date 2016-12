Le vendredi 23 décembre 2016, Sékou Komé a été officiellement investi en qualité de Maire de la Commune rurale de Niamana par le sous-préfet de l’Arrondissement de Mourdiah, Issa Togola dit Diarra, en présence des délégués de la CENI de la Commune, Seydou Kanté et Oumar Cissé. La cérémonie s’est déroulée dans la salle de conférence de la Mairie de Mourdiah en présence des conseillers communaux de Niamana.

Sékou Komé a été élu à la tête de la Mairie de la Commune rurale de Niamana en présence de 22 conseillers sur 23, pour désormais conduire la destinée de la Commune durant les 5 ans à venir. C’est à travers un scrutin uni – nominal à bulletin secret que 3 autres Adjoints ont été élus chacun par 14 voies contre 8, pour l’assister dans cet exercice. Il s’agit de Modibo Diarra comme 1er Adjoint, Boué Coulibaly élu 2ème Adjoint et Zoumana Diarra comme 3ème Adjoint.

Dans son intervention, le sous-préfet, Issa Togola dit Diarra a indiqué que Sékou Komé et ses adjoints ont été élus pour mandat de 5 ans suivant la loi électorale malienne pour travailler pour le développement de la Commune de Niamana. Pour lui, le Maire seul ne peut pas tout faire en matière de développement d’une Commune. A cet effet, dira-t-il, le Maire dans ses œuvres a besoin de l’accompagnement de l’ensemble de ses conseillers sans distinction de coloration politique car lui-même n’a pas de coloration politique à partir du moment où il a été investi Maire de la Commune. « Je vous vous invite à la cohésion, à la bonne collaboration pour le bonheur des populations. » a-t-il dit. Avant de les exhorter au respect des dates de la tenue de sessions et à organiser des séances de restitution des activités réalisées dans leur programme communal (PDSEC). Prenant la parole, le nouveau Maire, Sékou Komé a tout d’abord remercié les populations des différents villages de la commune de Niamana, les militants des différents partis politiques, les membres du bureau communal et les autorités locales pour leur forte implication dans la réussite de ces élections municipales. Il a également remercié le bureau communal sortant pour le travail accompli dans l’intérêt général des populations de la commune. « Les élections municipales que nous venons de faire consacrent la maturité de notre système politique et démocratique, la victoire de la paix et de la tolérance. Le nouveau bureau communal que j’ai l’honneur de conduire compte sur la collaboration des autorités administratives, coutumières et religieuses, des populations des différents villages », a-t-il conclu.

Moussa Dagnoko

Envoyé spécial