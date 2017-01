Welcome! Log into your account

Le discours inaugural de Moussa Mara a fait une place importante à la nécessité de recadrer le comportement du citoyen malien. « L’argent est devenu le Dieu de notre société. On n’hésite pas à tuer, à voler, à mentir pour avoir de l’argent », a déclaré le président du parti Yelema qui se dit inquiet par la course effrénée des citoyens pour l’argent.

La conférence nationale du parti Yelema , le 29 janvier 2017, a été l’occasion pour Moussa Mara, le président de la formation politique, de présenter sa perception de la société malienne. Poussé par le goût de l’argent facile et le délitement moral, le Malien n’hésite plus tricher, voler ou tuer pour avoir de l’argent. Selon l’ancien Premier ministre, cet écart de conduite enraciné même dans l’administration est en train de plomber la patrie.

You are going to send email to