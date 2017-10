Dans sa stratégie de fédérer des partis politiques et des organisations de la société civile dans la perspective de l’élection présidentielle 2018, l’ex-Premier ministre Moussa Mara s’apprête à quitter la tête du parti YELEMA (le changement) pour diriger le mouvement « Sira koura ». Ce projet politique sera conclu lors du congrès du parti YELEMA les 18 et 19 novembre prochain à Mopti à l’issue duquel, le vice-président Dr Youssouf Diawara prendra les rênes du parti du changement.

Déterminé à se faire une place au soleil dans la course à l’élection présidentielle de l’année prochaine, le leader du parti YELEMA, Moussa Mara veut se donner plus de chance en attirant des cadres et militants issus de différents partis politiques et des associations. C’est dans ce sens qu’il a entamé, depuis plusieurs mois, des opérations de charme envers des élus de plusieurs partis politiques, des leaders d’opinion, des responsables d’associations en vue de « ratisser large ». Il en résultera la création du mouvement « Sira koura » (le nouveau chemin). Pour diriger ce mouvement qui se veut fédérateur, Mara doit quitter la tête de YELEMA. C’est ce qui sera consacré lors du congrès de ce parti les 18 et 19 novembre prochain à Mopti, dont le parti contrôle la mairie. « Aucune force actuelle de l’échiquier politique ne peut porter seule le changement annoncé. Aucun camp politique non plus. Il faut reconstruire le paysage politique sur une nouvelle base. Il faut engager le chantier de la construction d’une force politique d’avant-garde qui pourra impulser les évolutions nécessaires à la nouvelle route. Cette force ne doit pas se construire dans l’exclusion. Mais elle doit être bâtie sur des principes et accueillir des responsables qui partageront ceux-ci », écrivait récemment Moussa Mara dans le manifeste du mouvement « Sira koura ».

Il précisait que « cette force politique doit regrouper les intelligences et les énergies maliennes pour réussir à conquérir le pouvoir, stopper la décente aux enfers du pays et l’engager dans la voie de la renaissance ». Et l’ex-premier ministre de lancer une série de rencontre avec les acteurs politiques et de la société civile pour constituer le noyau dur de ce mouvement. Ce qui n’a pas empêché les responsables du parti YELEMA de conclure que Mara doit pouvoir se libérer des charges de leader de cette formation politique.

Des réunions successives ont permis aux membres de l’organe dirigeant de YELEMA de jeter leur dévolu sur le vice-président, Dr Youssouf Diawara, un cadre de grande valeur et l’un des plus engagés pour la cause du parti, à succéder à Mara. Le congrès de Mopti va donc entériner cette décision et redonner une nouvelle physionomie au parti, dans la perspective de l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Faut-il préciser que Moussa Mara ne fait aucun mystère de sa volonté de se porter candidat à ce scrutin. Non sans avoir passé d’abord par la bataille électorale pour la conquête de la mairie du district de Bamako. Poste qu’il disputera certainement avec des ténors comme le maire sortant de l’ADEMA-PASJ, Adama Sangaré (qui n’a pas dit son dernier mot) et l’ancien maire RPM de la commune IV, Issa Guindo.

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

