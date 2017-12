Le mouvement « une chance à Saisir » a tenu un point de presse le samedi 02 Décembre 2017. La rencontre avait pour but de réaffirmer son soutien au Président de la république Ibrahim Boubacar KEITA et de dénoncer les fausses informations selon lesquelles l’organisation s’est ralliée au Sadi.

Dès l’entame de la rencontre le Président du Mouvement ‘’une chance à saisir a déclamé le dernier communiqué de presse de leur organisation. Mamadou Doumbia informe que la rencontre et le soi-disant ralliement avec le Sadi est une fausse information orchestrée par des dissidents avant d’ajouter que leur mouvement soutient toujours le président Ibrahim Boubacar KEITA. Le vice-président du mouvement, Hamadoun Baba Daou aborda dans le même sens. Il rappela que lorsqu’ils ont porté leur choix sur IBK cela s’est fait verbalement et sans intermédiaire et si cela doit changer, ils retourneront une fois de plus devant le président pour le lui signifier. Le conseiller communal à Konna a ajouté que depuis la création de leur mouvement en 2012 jusqu’à nos jours aucun membre de la famille du président, amis, ne les a remis un franc. A Gauche du présidium, habillé d’une chemise bleue foncée, le secrétaire Général Adama Sogodogo explique qu’ils n’ont jamais reçu un franc de qui conque pour mener leurs activités. Tout ce qu’ils ont réalisé et réaliseront, ils l’ont fait et le feront avec leur fond propre. A titre de rappel le mouvement ‘’une chance à saisir’’ est né en 2012. Il était initialement dénommé IBK 2012-Une chance à saisir ‘’puis renommée ensuite mouvement ‘’IBK une chance à saisir’’. L’organisation promeut de tenir avant la fin de cette année une conférence de presse plus élargie pour donner des informations sur leurs activités à venir.

Ibrahim BOINY (I.B 124 le panaf)

