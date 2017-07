Un nouveau parti politique vient d’ĂŞtre mis sur les fonts baptismaux. Le parrain de ce mouvement politique n’est autre que le prĂ©sident du Haut Conseil Islamique, l’Imam Mahmoud Dicko. Ce dernier nĂ© des mouvements politiques vient d’animer sa première confĂ©rence de presse de prĂ©sentation du parti Ă l’opinion nationale et internationale. C’Ă©tait le jeudi dernier Ă la Maison de la presse. Une confĂ©rence animĂ©e principalement par son prĂ©sident, M. Aliou Badra DembĂ©lĂ©. Ce parti compte participer Ă toutes les Ă©lections dans un Mali apaisĂ© et prospère.

Le prĂ©sident du Mouvement politique ”Badenya Ton” a animĂ© le jeudi 06 juillet dernier dans la salle de confĂ©rence de la Maison de la presse, une confĂ©rence de prĂ©sentation du nouveau mouvement politique. Thème retenu : ”Badenya Ton :n et objectifs pour le Mali”. Le parrain du Mouvement politique ”Badenya Ton” est le prĂ©sident du HCI, l’Imam Mahmoud Dicko.

Ce mouvement, aux dires du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, a pour but de rĂ©aliser un rassemblement de Maliens de tous bords attachĂ©s Ă des valeurs religieuses et sociĂ©tales dans un organisme d’unitĂ© dĂ©nommĂ© ”Badenya Ton”, Un mouvement majoritairement constituĂ© de jeunes, d’hommes et de femmes provenant de toutes les sensibilitĂ©s religieuses et de la sociĂ©tĂ© civile malienne. ” Badenya Ton ” entend Ĺ“uvrer pour la consolidation de la stabilitĂ©, de la paix, de la rĂ©conciliation, de la bonne gouvernance et de la justice au Mali.

Le Mouvement politique ”Badenya Ton “”, a dĂ©clarĂ© le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, M. Laya Amadou Guindo, est un regroupement de jeunes Ĺ“uvrant pour la construction citoyenne.

Dans sa dĂ©claration liminaire, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral s’est beaucoup appesanti sur les motivations profondes qui ont amenĂ© ces jeunes Ă crĂ©er ce mouvement. ”Nous jeunes du mouvement Badenya Ton, ayant suivi de près et avec intĂ©rĂŞt les rĂ©centes Ă©volutions sur le plan politique, sĂ©curitaire, social en RĂ©publique du Mali, avons jugĂ© nĂ©cessaire d’apporter une contribution de qualitĂ© aux nombreux problèmes auxquels le Mali est confrontĂ©, notamment la corruption, le chĂ´mage, la mauvaise gouvernance, le manque de confiance entre les gouvernants et les gouvernĂ©s, la dĂ©pravation des mĹ“urs, la dĂ©linquance juvĂ©nile, la perte de nos identitĂ©s, la crise qui sĂ©vit dans notre pays, notamment au centre du pays “, a-t-il dĂ©clarĂ©. Par ailleurs, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral a dĂ©plorĂ© le manque de respect des jeunes envers les vieux, des personnalitĂ©s politiques, religieuses et coutumières.

”Nous avons constatĂ© les Ă©carts de langage de plus en plus croissants entre les jeunes et les hautes personnalitĂ©s et personnes âgĂ©es dans notre pays. C’est pourquoi nous avons estimĂ© nĂ©cessaire de rĂ©aliser un groupement rĂ©unissant les Maliens de tous bords dans un organisme d’unitĂ© qui permettra de sauvegarder l’autonomie et les spĂ©cificitĂ©s de chaque adhĂ©rant”, a-t-il martelĂ©.

Aliou Badra DembĂ©lĂ©, PrĂ©sident de ”Badenya Ton” a rappelĂ©, dans son intervention, que son mouvement politique participera au processus Ă©lectoral, pour le renforcement de la dĂ©mocratie, l’Etat de droit et au dĂ©veloppement du Mali. Dans ce sens, le parti a menĂ© certaines actions de construction citoyenne autour du respect des valeurs sociĂ©tales et religieuses dans le cadre rĂ©publicain.

Aujourd’hui, la vision du mouvement est de voir un Mali nouveau, prospère, respectueux de l’Ă©tat de droit, de la dĂ©mocratie, de la forme rĂ©publicaine et laĂŻque.

Il faut noter que le mouvement politique ”Badenya Ton” a choisi Mahmoud Dicko, PrĂ©sident du Haut Conseil Islamique du Mali, comme parrain. ”Mahmoud Dicko est la caution morale et spirituelle de ce mouvement politique. Il nous encadre et accompagne afin que nous puissions apporter notre contribution Ă la restauration de l’autoritĂ© de l’Ă©tat et morale de notre pays, en s’appuyant sur des valeurs sociĂ©tales et fondatrices du Mali”, a ajoutĂ© Ali Badra DembĂ©lĂ©.

Le parti, prĂ©sent dans les six communes du District de Bamako, entend s’implanter dans toutes les capitales rĂ©gionales du pays dans les prochains jours.

Youssouf Sangaré