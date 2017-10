Depuis quelques mois, l’on constate un peu partout, la germinaison d’un certain nombre de mouvements se disant dédiés à la réélection du Président Ibrahim Boubacar Kéita. Le dernier mouvement de soutien en date, est celui du Ministre Maouloud Ben Kattra, ‘’Alternance 2018’’ après que ‘’An Ka Ben’’ et ‘’IBK 2018’’ aient fait plutôt leur apparition. C’est dire que d’ici le jour du prochain scrutin présidentiel, l’on pourra sans aucun doute en compter tant d’autres. C’est donc l’heure des opportunistes : ceux-là qui n’avaient encore rien eu à ‘’bouffer’’ ou qui pensent n’avoir pas ‘’bouffé’’ assez !

En effet, personne parmi ceux qui battent aujourd’hui le pavé pour l’octroi d’un second mandat à IBK, n’arrivera à défendre valablement le bilan de l’homme. Il n’est point un secret pour personne qu’IBK, lors des 4 dernières années passées à la tête du pays, ait échoué sur toute la ligne. Le régime a incroyablement brillé par ses scandales financiers aussi bien que l’inénarrable médiocrité de ceux qui en sont aux commandes. Aucun secteur n’a échappé à la gouvernance dolosive et pusillanime d’un Président qui n’ait plutôt d’yeux que pour le prestige du pouvoir et qui, au fond, ne s’est véritablement jamais préoccupé du sort des maliens.

La preuve : les primes et autres indemnités des hauts cadres du régime, ont brutalement pris l’ascenseur tandis qu’aucune des conditions de vie sociale du citoyen ordinaire, n’a jusqu’ici connu la moindre amélioration. Le monopole institutionnel du régime est hermétiquement tenues entre les seules mains du BPN-RPM (Bureau Politique National du Rassemblement Pour le Mali), la direction du parti au pouvoir et la famille présidentielle : deux ‘’super institutions’’ qui gèrent le pouvoir d’Etat à leur propre convenance au grand mépris de ceux qu’ils sont censés servir loyalement, les maliens.

IBK, étant nettement conscient de son effarante impopularité, semble visiblement n’avoir autre méthode que de chercher à s’entourer de mouvements de soutien pleuvant de partout en plus des maigres apports d’une famille politique qu’il a, lui-même, toujours qualifié de majorité ‘’alimentaire’’. Une majorité qui n’ait véritablement été à ses côtés que pour des effondrilles. En d’autres termes, un groupuscule de prébendiers ayant plutôt préféré se tenir à l’écart chaque fois où le régime s’est fait copieusement malmener par ses détracteurs.

Par contre, si IBK croit ‘’naïvement’’ que ces nombreux mouvements de soutien électoral qui n’ont pas encore fini de naître, seront effectivement présents sur le terrain pour mener un combat politique sincère en vue de lui décrocher un second quinquennat, qu’il ne se méprenne guère sur leur essence opportuniste et fanfaronne à l’image des forces politiques qui constituent l’actuelle majorité et qui, elles aussi, n’ont manifestement pas fini de lui mettre de la poudre aux yeux. Cette avalanche de soutiens au Président Ibrahim Boubacar Kéita, est donc loin de constituer une machine électorale sérieuse pour prétendre barrer la route à l’ensemble de ces maliens désormais résolus à chasser IBK du Palais de Koulouba.

Ces nombreux mouvements de soutien nés de nulle-part, (leaders comme militants) ne sont raisonnablement comparables qu’à des petits groupes de ‘’caïmans affamés’’ aux dents extrêmement longues et qui ne cherchent plutôt qu’à mieux profiter de la manne publique ainsi que les bonnes grâces du Président de la République. Dans le microcosme politique malien, l’opportunisme ayant quasiment réussi à devenir le ‘’meilleur tremplin’’ pour se faire une place au soleil, le cocktail des opportunistes semble donc ‘’bien’’ servi en cette période de précampagne présidentielle où IBK risque de se retrouver sans doute face à la plus grosse désillusion de toute sa carrière politique et institutionnelle.

