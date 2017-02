Welcome! Log into your account

Par ailleurs, le secrétaire à l’information du parti PDES a été on ne plus clair concernant la nouvelle création (MC ATT) Mouvement citoyen Amadou Toumani Touré. “Nous ne sommes ni de près ni de loin concernés par cette nouvelle création. Nous ne visons pas les mêmes objectifs. Ils veulent aller avec la majorité présidentielle et nous sommes et resterons dans l’opposition”.

Plus d’une semaine après la démission Sadou Harouna Diallo, Djibril Tall vient d’être désigné par le comité directeur du parti pour assurer l’intérim de la présidence du parti PDES (parti pour le développement Économique et la Solidarité) jusqu’au prochain congrès.

Depuis un certain temps des informations font état de la création d’un nouveau Parti politique, le mouvement citoyen-ATT (MC-ATT). Le Parti pour le développement Économique et la Solidarité (PDES) nie toute implication à ce projet. Le secrétaire à l’information du parti, Nouhoum Togo est clair sur ce sujet : “Nous ne sommes ni de près ni de loin concernés par la création d’un nouveau parti dénommé (MC-ATT) “

You are going to send email to