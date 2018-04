Un nouveau regroupement de partis politiques et des associations vient de voir le jour afin de faire front commun contre le régime en place. Il s’agit du nouveau pôle politique. Dans ses rangs figurent plusieurs partis politiques de l’opposition comme les FARE, l’UPD, FIDS.

Le nouveau pôle politique(NPP) est un regroupement de partis politiques, des mouvements, des regroupements d’associations et des personnalités qui a été créé le 27 février 2017. Le 6 avril dernier, dix-huit associations et un parti politique ont fait leur adhésion afin de le rendre plus robuste et tenace face à IBK pendant l’élection présidentielle de juillet prochain.

Ainsi dans sa charte de déclaration, le nouveau pôle politique se fixe des objectifs capitaux tels que promouvoir un Etat impartial, respectueux de la morale publique et la construction d’une société plus juste et plus solidaire donnant des chances égales d’épanouissement à tous et mettant en avant les idéaux de progrès social ; satisfaire les besoins fondamentaux de la population et un développement équilibréde toutes les régions ; prendre en compte les aspirations profondes et légitimes des maliens et des maliennes de l’intérieur et de la diaspora ; offrir à la jeunesse urbaine et rurale des nouvelles raisons d’espérer et de mobiliser à fond pour construire un Mali émergent ; redonner au Mali son rôle d’avant-garde dans le processus d’intégration régionale et d’unité africaine ; engager à promouvoir la coopération internationale dans un esprit de partenariat véritable ainsi que la paix et la sécurité mondiales pour le progrès de l’Humanité.

En somme, promouvoir l’émancipation politique, économique, sociale et culturelle.

Pour le président du NPP, Amadou T. Sangaré, le Mali doit se relever pour assurer sa survie et garantir l’intégrité de son territoire. Pour se faire, toujours selon le président du NPP, il faut être déterminé à combattre le terrorisme, le séparatisme, et le narcotrafic sous toutes ses formes ainsi que toutes forces, actions et dérives portant atteinte aux valeurs de la République et de l’Etat de droit, aux fondements de notre culture à la bonne gouvernance et à l’affirmation de l’autorité de l’Etat démocratique.

Le nouveau pôle politique est fondé sur des valeurs et des principes fondamentaux. Ceux-ci sont entre autres le respect de la souveraineté du peuple, de la constitution et de toutes les lois de la république ; la construction d’Etat fort, juste et solidaire ; l’intégrité du territoire national, la laïcité, la forme unitaire de l’Etat du Mali et l’unité de son peuple au-delà des clivages partisans et des particularismes ethniques et culturels ; le retrait de l’Armée du champ politique et la subordination de l’autorité militaire à l’autorité civile ; la lutte contre la fraude et la corruption électorale, et la promotion d’élections libres, justes et transparentes ; la refondation de l’école républicaine comme centre d’instructions, d’éducation et de formation comme vecteur de mobilité sociale ; l’émancipation économique, sociale, politique et culturelle du monde rural et des couches urbaines et péri urbaines défavorisées.

De nouveaux organes sont également mis en place au sein du NPP pour structurer et repartir les taches qui seront dévolues afin de faire face aux objectifs qu’il s’est fixés.

