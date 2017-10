Dr. Oumar Mariko, le président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance (Sadi) était l’invité de l’émission débat politique de Magma Gabriel Konaté du dimanche 15 octobre 2017 sur Africable télévision. Sur le plateau, Mariko était seul face à Magma. Ce qui a donné à l’émission la forme d’une interview ou d’une discussion à bâtons rompus. Un vrai défouloir pour Mariko.

Sur la vie de la Sadi, Dr. Oumar Mariko dira que son parti se porte bien avec 5 députés à l’Assemblée nationale, 281 conseillers et occupe 15 mairies. La Sadi participe à la Plateforme “An tè an banna”. Il a annoncé que la Ligue des femmes de la Sadi porte désormais le nom d’Awa Kéita qui était une militante politique de l’Union soudanaise-Rassemblement démocratique africain (Us-Rda). A la question pourquoi a-t-il soutenu le putsch de Sanogo et compagnie, Mariko a justifié sa prise de position par le fait qu’en 2012, il n’y avait pas d’Etat au Mali, le chômage était aigu et au Nord les militaires maliens se faisaient tuer. Ce qui, à ses dires, a amené les militaires à prendre le pouvoir par la force à la satisfaction de la Sadi.

Et pourquoi Sadi a-t-elle quitté la majorité présidentielle pour l’opposition ? Oumar Mariko a expliqué qu’en soutenant IBK au 2e tour des élections présidentielles, la Sadi avait un choix entre deux maux (IBK et Soumaïla Cissé). Elle a choisi le moindre mal qui était IBK car, selon lui, IBK avait promis le changement qu’il ne fera pas. Car, ” le RPM voulait embastiller la Sadi dans une convention qu’il n’a pas voulu signer”. C’est ainsi qu’il décida de quitter la majorité présidentielle pour l’opposition.De la corruption, Mariko a démenti l’information selon laquelle il avait reçu un véhicule de l’Etat. Il a laissé entendre qu’il a reçu ledit véhicule en tant que membre du Ctsp et qui finira entre les mains des responsables de l’Aeem. Parlant de l’Accord issu du processus d’Alger, Mariko a dit que cet accord est un mauvais accord. Pour lui, “IBK se fiche des Maliens”. Pour les élections de 2018, Oumar Mariko dira que son parti va travailler pour qu’IBK ne soit pas réélu. “La Sadi va travailler pour démocratiser l’enseignement et lutter contre la corruption. Je suis dans la politique pour honorer la mémoire des martyrs de 1991”, a-t-il souligné, avant de regretter la fermeture de la radio Kayira de Koutiala. Comme appel, il invitera les Maliens à adhérer massivement à la Sadi pour pouvoir l’aider à réaliser le changement. Car, a-t-il soutenu, les Maliens souffrent de par leur propre faute. Siaka DOUMBIA