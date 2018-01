C’est après avoir rencontré et remercié très chaleureusement les membres de son cabinet au grand complet, les chefs des services rattachés à la Primature et plusieurs membres du gouvernement venus lui témoigner leur reconnaissance aux environs de 09 heures ce mardi 02 janvier 2018 que le Premier ministre sortant Abdoulaye Idrissa MAIGA a reçu son successeur Soumeylou Boubeye MAIGA pour la cérémonie solennelle de passation des pouvoirs dans son bureau situé au quatrième étage de la Primature.

Après un bref échange sur les dossiers brulants de l’heure et la signature des documents marquant la passations des pouvoirs, les deux personnalités ont, dans une atmosphère cordiale et fraternelle, émis le vœu ardent de voir la nouvelle équipe gouvernementale remporter de nouvelles victoires sur les chantiers de la paix et de la cohésion sociale, de l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et surtout de la lutte implacable contre les groupes terroristes qui endeuillent chaque jour notre nation. Le nouveau Premier ministre a ensuite raccompagné son prédécesseur dont il a salué les grandes qualités d’homme d’état et surtout le sens élevé de la patrie.

Soumeylou Boubèye MAIGA s’est ensuite engager à tout mettre en œuvre pour consolider les acquis de l’équipe sortante et surtout de redonner à nos compatriotes de réels motifs d’espoir pour un avenir meilleur en redoublant d’effor ts pour trouver des réponses réalistes et durables aux grandes préoccupations de nos compatriotes aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur.

