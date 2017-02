Force est de reconnaître qu’un malaise social persiste au sein de la population malienne. Des sentiments de frustration et de révolte habitent les cœurs des acteurs de certains secteurs de notre société. La manière de gérer les soubresauts sociaux, loin d’apaiser les esprits, suscite passions et inquiétudes.

Certains de nos compatriotes croient dur comme fer qu’ils sont injustement privés de leurs droits fondamentaux au moment où d’autres se la coulent douce avec moins d’effort et surtout moins de mérite. Beaucoup de nos compatriotes, au regard de l’insécurité grandissante et de la crise d’emploi ne sont pas sereins, quant à leur avenir. De nombreux jeunes qui avaient espéré une vie meilleure en s’engageant aux côtés des politiciens expriment de plus en plus leur déception et leur amertume. Tout comme beaucoup d’activistes de la société civile qui avaient cru en un Mali nouveau, d’espoir.

Tout ce climat délétère, si nous n’y prenons garde, risque de compromettre gravement tous les acquis enregistrés, fruits de nos efforts communs. C’est pourquoi je voudrais inviter toutes les composantes de la société malienne à se retrouver, sans faux-fuyant, dans la sérénité et le respect mutuel, pour débattre de toutes les questions relatives à la sécurité nationale, à la cherté de la vie, au chômage des jeunes, aux conditions de travail et à la situation salariale des fonctionnaires, à la distribution de la justice, à la répartition des richesses nationales, au train de vie des institutions de la République, à la gouvernance.

Tout en remerciant nos gouvernants pour tout ce qu’ils font pour le développement du pays, je leur demande de fournir plus d’efforts en vue de la redistribution équitable et juste des fruits de la croissance, d’une justice équitable et du retour de la paix et une sécurité garantie pour tous.

Je crois en la grandeur de mon pays et l’intelligence des Maliens. Retroussons nos manches et enterrons nos égos. Comme il a été par plus sage : Entre l’injustice et le désordre, je préfère le second, pour la simple raison que le premier est source de tous les excès. Salam!!!

Député Yaya SANGARE de Yanfolila