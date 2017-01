Welcome! Log into your account

« Lors de mon adresse à la Nation du 22 septembre dernier, j’avais souligné que parmi les défis qu’affronte la Nation, trois retiennent tout particulièrement mon attention. Celui du rétablissement de la paix et de la sécurité. Celui de la préservation de la cohésion nationale. Et celui de la prise en charge de la demande sociale. Ces trois objectifs resteront prioritaires en 2017. C’est ainsi qu’au cours du premier trimestre 2017 seront installées les autorités intérimaires dans toutes les localités où n’ont pu être organisées les élections communales. Un jalon important dans la réhabilitation de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Mali sera posé avec la tenue au mois de mars 2017 de la Conférence d’Entente Nationale. Dès l’ouverture de la prochaine session parlementaire, un projet de loi portant révision de la Constitution aura lieu. A nos compatriotes de l’extérieur, Je salue votre dévouement pour le Mali. J’ai entendu votre message, mais souvenez-vous, Ibrahim Boubacar Kéita ne pourra jamais trahir aucun malien, surtout ceux de la diaspora, je vous donne l’assurance que j’en tirerais très bientôt toutes les conséquences ».

Comme à l’accoutumée, à la veille de la saint Sylvestre, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s’est adressé hier soir à son peuple. IBK a fait de nombreuses annonces, le rétablissement de la paix et de la sécurité, la révision constitutionnelle et la prise en charge des problèmes de la diaspora malienne entre autres.

You are going to send email to