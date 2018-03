La sortie de l’ancien ministre, Mohamed Aly Bathily du Gouvernement n’a pas fini de livrer tous ses secrets. Selon des informations, le régime est dans la disposition d’en finir avec son ancien collaborateur. Des Barons du parti au pouvoir et de la convention de la majorité présidentielle auraient déjà acheté certains cadres du mouvement APM, l’arme redoutable du ministre qui faisait de lui à un moment donné l’homme incontournable dans le gouvernement. Il disait tout haut ses quatre vérités à IBK et certains de ses alliés. Il défendait les plus faibles dans le domaine foncier et n’hésitait pas parfois à engager le bras de fer avec l’Etat.

Ces hommes qui ont déjà humé l’odeur de l’argent seraient sur le point d’afficher la position des APM en faveur d’IBK pour la prochaine échéance électorale. Une conférence, selon nos sources, aura lieu bientôt pour la circonstance. Les dissidents ne sortiront pas les mains vides. S’ils arrivent à affaiblir l’ancien ministre, Bathily, ils auront des enveloppes chaque fin du mois jusqu’à la fin de juillet 2018, c’est-à-dire après le premier tour de l’élection présidentielle.

La Rédaction

