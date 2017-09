Le président de la CDS, Mamadu Bacary Sangaré Blaise, a animé une conférence de presse le mercredi 06 septembre 2017 à la Maison de la presse. L’objectif était de parler de sa plainte en diffamation et injures publiques au niveau du tribunal de la Commune VI contre la radio Renouveau Fm et le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily alias Rast Bath.

En attendant la suite prévue de cette affaire renvoyée au 2 novembre prochain, Blaise Sangaré a tenu à donner sa part de vérité.

” Je voulais que les journalistes soient prĂ©sents et acceptent de ma part de se constituer jury d’honneur. Parce que nous parlons d’honneur dans ce pays, il faut que certaines personnes engagĂ©es pour l’information et la bonne information fassent aussi le leur. Je prends la parole en tant qu’homme politique, je ne prendrais pas la parole en qualitĂ© d’une fonction administrative. Je suis un lĂ©gitimiste. Que ce soit Mohamed Youssouf Bathily ou quelqu’un d’autre, je ne suivrais personne dans les dĂ©bats de caniveaux. Bien que le terme rĂ©publicain soit dĂ©modĂ©, j’ai la prĂ©tention d’en ĂŞtre un «, a revendiquĂ© Blaise SangarĂ©.

” J’ai portĂ© plainte contre un chroniqueur, plainte contre la radio Renouveau parce que des militants, des personnalitĂ©s de bonne foi ont entendu dire que j’ai gĂ©rĂ© la Caisse de retraite du Mali et que cette gestion a Ă©tĂ© catastrophique parce que j’ai dĂ©tournĂ© des milliards de pension. Et que c’est au bĂ©nĂ©fice de ce dĂ©tournement que j’aurai rĂ©ussi beaucoup de choses” a-t-il expliquĂ©.

Du dĂ©but Ă la fin, Blaise SangarĂ© a tentĂ© de justifiĂ© son action en justice. Ainsi, il a dĂ©clarĂ©Â : ” Il dit qu’il (NDRL : Ras Bath)  a voulu aller faire campagne a Bougouni et que des jeunes l’en aurait empĂŞchĂ© sur instruction de Blaise SangarĂ©. Cela Ă©tait non conforme Ă la pratique dĂ©mocratique. Quand j’ai dĂ©jĂ une idĂ©e de la culture ou du niveau intellectuel de quelqu’un, je me conforme. On ne rĂ©pond pas Ă tous les coups surtout s’ils sont bas. Mais quand ça a perdurĂ©, le message Ă©tait largement diffusĂ©, il y’a des radios ici qui peut-ĂŞtre sont en panne d’audience. La panne d’audience ne devrait pas conduire Ă vendre tout ce qui est payant parce que ce qui est payant attire les vautours. Après avoir Ă©coutĂ©, j’ai compris que c’était des propos diffamatoires. Et dans ce pays, on aime tout sauf celui qui touche Ă l’argent d’autrui ou au bien public. Le monde virtuel de la toile n’est pas la dĂ©mocratie. La toile n’a pas de prise sur la conscience rĂ©elle. Les valeurs se perdent, sinon en temps normal, les soninkĂ©s ne mentaient point », a conclu Blaise le RĂ©publicain qui a violĂ© le principe de ne pas parler d’un dossier pendant devant la justice.

Hawa Sy (stagiaire)