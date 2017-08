Dans une lettre ouverte au président de la République du Mali, ibrahim Boubacar Keita, la Plateforme An tè A Banna -Touche pas a ma Constitution, lance un Ultimatum au Président IBK.

L’objet en est une demande de « retrait pur et simple du projet de révision constitutionnelle (Loi n°2017-031/AN-RM du 2 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992) ». Pour la Plateforme du refus, le projet de révision constitutionnelle a été initié par le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA, en violation de l’article 118 de la Constitution du 25 février 1992.

Mobilisés depuis le 11 juin 2017 pour exiger du Président de la République le retrait de son projet de révision constitutionnelle, notamment à travers l’organisation de deux marches pacifiques à Bamako les 17 juin et 15 juillet 2017 et deux meetings les 1er juillet et 3 août 2017 et de manifestations populaires à l’intérieur du pays ainsi que dans la diaspora, la Plateforme a réitéré de nombreuses fois sa demande de retrait du projet de révision de la Constitution du 25 février 1992, en attendant la réunion des conditions qui font actuellement défaut pour le respect de l’article 118 de la Constitution et des conditions sécuritaires indispensables à la tenue d’un scrutin référendaire garantissant la participation libre, transparente et démocratique de l’ensemble du peuple malien.

Lors de son Assemblée générale du 07 Août 2017, la Plateforme An Tè A Banna -Touche pas ma Constitution, a décidé à l’Unanimité d’exiger du Président de la République, « le retrait pur et simple de son projet de révision constitutionnelle au plus tard le mardi 15 août 2017 à minuit ». Elle a également décidé lors de cette Assemblée générale de signifier au Président de la République qu’à défaut d’une réponse favorable dans ce délai imparti, « LA PLATEFORME AN TÈ A BANNA -TOUCHE PAS MA CONSTITUTION, qui assimilerait ce refus à une atteinte grave à la Constitution du Mali, se réserve le droit d’user de tous les moyens que lui offrent la Constitution du 25 février 1992 et les lois de la République afin de faire aboutir ses revendications légitimes ». Nous publions l’intégralité de la lettre ouverte au Président de la République.