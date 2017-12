Depuis plus de 2 mois, la Plateforme qui a fait reculer IBK sur le

projet de révision constitutionnelle traverse une zone de turbulence

marquée par des conflits internes. Une situation ayant finalement

donné naissance à deux tendances et sur laquelle Mahamadou Konaté,

son porte-parole, a décidé de situer l’opinion par sa version des

faits.

Dénonçant les immixtions politiques en son sein, M Konaté précise que la Plateforme de veille citoyenne ´AN TEH A BANNA’ est un organe

légitime constitué de syndicats, d’associations, de partis, etc., et qu’aucune combinaison comme celle de la liste issue des l’alliance

FARE/PARENA ne saurait avoir raison de son Comité exécutif. «La politique se fera hors du cadre de la Plateforme qui tiendra son rôle

de veille citoyenne», a-t-il ajouté en dénonçant l’attitude de

certaines composantes dont la tendance conduite par Ibrahim Kébé qui

vient d’organiser un meeting.

La liste pour le district de Bamako FARE/PARENA, dirigée par Abba

Maiga, est soutenue par le «Collectif des Associations AN TEH A

BANNA». Sur la question, Mahamadou Konaté affiche son hostilité par la

mise en garde ci-après : «Nous sommes mobilisés face à cette

forfaiture qui n’est autre que de l’instrumentalisation».

Sur report des élections régionales M Konaté a donné également son

avis. Etonné de voir Tieman Hubert Coulibaly face aux médias pour

situer l’opinion, il a fustigé ce qu’il qualifie de «foutaise», en mentionnant au passage que l’actuel ministre de l’Administration territoriale a failli alors qu’il était à La Défense. Mahamadou Konaté indique en effet que les plaies de Nampala ne sont nullement effacées.

Quant au report en question, le consensus n’a pas prévalu et le doute

persiste sur la tenue du scrutin en Avril voire même sur les autres

échéances de l’année 2018.

La fameuse affaire de drapeau de l’Azawad arboré à Bamako par les

femmes de Kidal n’a pas été passée sous silence par le porte-parole

d’AN TEH A BANNA visiblement indigné et qui suggère une riposte avec

la manière qui sied. «Cette image porte atteinte à l’intégrité

territoriale et c’est l’incompétence de la ministre de la Promotion de

la femme qui a occasionné pareille humiliation», a-t-il clamé en

exigeant sa démission. A propos de l’ex-Garde des Sceaux Me Konaté,

l’émissaire du bureau légal de la Plateforme estime qu’il s’est

retrouvé dans un gouvernement incompétent. Le jeune Konaté, qui n’a

pas de lien de parenté quelconque avec le ministre démissionnaire,

pense qu’un remaniement total aurait pu peut-être atténuer le pilotage

à vue au sommet de l’Etat.

S’assumant ainsi face au peuple et à l’histoire, il invite l’opinion

à ne pas se laisser distraire par le Collectif des Associations AN TEH

A BANNA qu’il taxe d’être entièrement acquis à la cause politicienne.

Reste à savoir si les positions seront conciliées avant que l’une des

deux plateformes ne soit de trop. Les enjeux sont importants en 2018 !

Idrissa Keita

