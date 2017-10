Les Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Emergence (FARE) viennent d’acquérir plus de 40 nouveaux véhicules pour la présidentielle de 2018. Ces véhicules sont les premiers de plusieurs autres qui doivent arriver dans la capitale malienne dans les prochaines semaines. Donc, le parti de l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé est déjà en précampagne et déterminé à bousculer la hiérarchie.

Au-delà de l’ambition pour les joutes pour Koulouba 2018, les FARE entendent redorer leur blason pour la bataille à l’hémicycle. Il s’agit pour les uns et les autres de fouiller le Mali profond, d’implanter davantage le parti, et convaincre les électeurs de tout bord.

Pour Modibo Sidibé et les siens, l’objectif est de dépasser largement le score de 2013 où le parti est arrivé très loin derrière le RPM, l’URD et l’ADEMA. A l’époque, la sociabilité du chef de la formation politique a été l’élément catalyseur à l’origine du déclin des forces alternatives. Nos informations affirment que l’ancien Premier ministre a tiré les leçons de cette désillusion et entend s’assouplir pour ratisser large afin de donner aux FARE le rôle qui est le sien dans l’animation de la formation politique.

Pour certains cadres, le parti veut se donner les moyens de ses ambitions et aucun sacrifice ne sera de trop pour la reconquête de l’électorat.

Mais, joint par nos soins, le premier vice – président Souleymane Koné qui se trouvait lundi à Dakar a affirmé « ne pas être, en toute honnêteté, au courant d’une telle acquisition ».

Il faut toutefois savoir que le retour au premier plan des FARE peut être considéré comme une bonne chose pour la survivance et la vitalité de la vie politique malienne.

Salif Diallo