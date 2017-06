Soixante-douze heures (72heures) après sa Déclaration de Politique Générale (DPG), le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga était avant hier jeudi 15 juin face aux députés pour se prêter à leurs questions. Répondant à ces questions, le PM Abdoulaye Idrissa Maïga a pointé du doigt la mollesse de la Minusma face à la mission confiée à elle.

L’insécurité au Centre et au Nord du pays, l’application de l’accord de paix, le dossier des engrais ‘’frelatés’’, les travaux de bitumage des routes récemment lancés par le gouvernement, le référendum du 9 juillet prochain, le développement socio-économique…..ce sont entre autres, les principaux sujets sur lesquels, les élus de la nation ont demandé des éclaircissements au chef du gouvernement Abdoulaye Idrissa Maïga, dans le cadre des débats sur sa Déclaration de Politique Générale (DPG). Un document qui se décline en quatre axes essentiels à savoir le parachèvement de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, l’apaisement du climat social, la mise en œuvre du Programme Présidentiel d’Urgences Sociales et l’adaptation de la diplomatie malienne aux ambitions du Mali en relation avec les questions aussi bien régionales, sous régionales qu’internationales.

Des axes prioritaires qui, selon le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, répondent à des préoccupations fondamentales du pays.

Après la succession des députés des différents groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition au pupitre, l’occasion a été donnée au Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga de répondre aux différentes questions qui lui ont été posées. Et cela avec une très grande sérénité et une grande courtoisie à l’égard des députés de tous les bords politiques

« Toutes les questions posées ont un grand intérêt pour nous. Nous acceptons toutes les critiques », a déclaré le chef de l’exécutif, Abdoulaye Idrissa Maïga. Qui soutient que pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, le gouvernement mettra un accent particulier sur le renforcement des capacités en renseignements, la formation en vue d’une meilleure maîtrise de la conduite des opérations, la conduite des opérations de terrain, la dotation en moyens de défense appropriés. D’après lui, l’axe 1 de la DPG titré ‘’le Mali en paix’’ est pris en charge par dix départements ministériels de souveraineté.

Evoquant la situation sécuritaire au Centre du pays dans les régions de Mopti et Ségou, le Premier ministre a rassuré les députés que des mesures sont en cours pour déployer des unités de sécurité dans plusieurs localités de la région de Mopti.

S’agissant du référendum du 9 juillet prochain contesté par une partie de la classe politique et de la société civile, Abdoulaye Idrissa Maïga a révélé que le fichier électoral sera bientôt disponible sur l’ensemble du territoire national. Selon lui, la mise en place des matériels électoraux sera effective à partir du 23 juin prochain. Quant à la sécurisation des opérations de vote, il a donné l’assurance qu’un cadre d’ordre a été mis à la disposition de chaque Gouverneur de région et du District de Bamako. Aussi, les forces de sécurité (police, gendarmerie et garde nationale) sont soutenues par des unités de l’armée pour assurer la sécurité de l’opération.

Répondant à une question relative au retour de l’armée et de l’administration à Kidal, le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, sans donner un délai précis a fait savoir que l’armée fera son retour à Kidal d’abord dans le cadre du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC). Et en définitive, après la recomposition de l’armée nationale conformément aux dispositions de l’accord.

AIM décrie la mollesse de la Minusma

Parlant de la Minusma, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga n’a pas mâché ses mots. « Ce n’est pas une critique acerbe. Nous l’avions dit dans d’autres circonstances ici solennellement et dans le respect de l’accompagnement de notre partenaire. Nous nous sommes souvent interrogés sur l’efficacité de la MINUSMA parce que le mandat a été rendu robuste mais nous ne l’avons pas ressenti. Il faut être honnête, il faut le dire en face de la nation », a asséné le Premier ministre. Qui dit ne pas avoir l’intention de remettre en cause l’accompagnement de la mission onusienne.

Interrogé sur le dossier dit des engrais ‘’frelatés’’,le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, a révélé qu’une enquête est ouverte au niveau du pôle économique. Et que le gouvernement laisse la justice faire son travail.

Par ailleurs, Abdoulaye Idrissa Maigaa souligné que la base militaire de Nampala est opérationnelle et les travaux de réhabilitation se poursuivent.

Au moment où nous mettions sous presse ces informations, la DPG n’avait pas encore été validée par les députés. Mais vu les rapports de force entre majorité et opposition, elle devra passer comme une lettre à la poste. Surtout que les députés de la majorité, au cours des débats, ont salué et apprécié la clarté du document présenté par le Premier ministre.

Lassina NIANGALY et Souleymane BiramaMinta