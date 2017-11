Le Premier Abdoulaye Idrissa Maiga, à la tête d’une forte délégation était en tournée dans les 5ème et 6ème régions administratives du Mali. Officiellement, pour inaugurer la route du poisson et pour booster le moral des Forces Armées du Mali et enfin s’imprégner des conditions de vie des populations. Mais officieusement, avec la présence des Présidents de l’Assemblée Nationale et de la Haute Cour de Justice, ainsi que d’une dizaine de ministres, ne s’agit-il pas d’une campagne pour soigner l’image d’IBK et de sa gouvernance en vue des élections à venir ?

Dans un pays où les défis sont nombreux et tous urgents, il est incompréhensible que tous ces ministres fassent le déplacement avec le PM, laissant des dossiers dormir dans les tiroirs. A en juger par les actions menées sur le terrain, le PM n’avait besoin dans sa délégation que d’une poignée de ministres, à savoir ceux de l’Administration territoriale, de la Défense, de l’Equipement et des Droits de l’Homme. Les autres semblent être partis en villégiature à bord de nouveaux hélicoptères de l’Armée de l’air. A moins que leur présence ne se justifie que par leur qualité de ressortissants des deux régions. S’agissant de l’inauguration de la route du poisson, rappelons en passant qu’il s’agit d’un projet entrepris par l’ancien Président Amadou Toumani Touré. Notons que cette tournée a coïncidé avec une intensification des attaques terroristes qui ont, sans doute voulu par-là, prouvé qu’ils sont bien présents sur le terrain et déterminés à faire mentir les tenants de la thèse de l’insécurité résiduelle. En effet, tout au long de sa visite il y a eu des embuscades et des attentats à Gao, Tombouctou et Mopti avec un bilan macabre d’une dizaine de morts. Au plan socioéconomique, les populations des différentes localités visitées ont exprimé leurs inquiétudes face à la recrudescence de la violence et de l’insécurité et leurs retombées sur leur vie quotidienne. Elles ont également tiré la sonnette d’alarme sur le risque de famine consécutif à la mauvaise pluviométrie. A toutes ces appréhensions, le PM et sa délégation ont encore pris l’engagement de trouver des solutions. Le constat est que depuis plus de quatre ans, le gouvernement ne fait que promettre sans jamais tenir.

En réalité, la visite du PM Abdoulaye Idrissa Maiga en 5ème et 6ème régions avait un relan plus politique que socio-économique.

Youssouf Sissoko

youssouf@journalinfosept.com

Commentaires via Facebook :