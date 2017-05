AccompagnĂ© par ses collègues de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseni et celui des Affaires Religieuses et du Culte, Thierno Hamadou Hass Diallo, le ministre du commerce porte-parole du gouvernement Abdoul Karim KonatĂ©, a coanimĂ© mercredi 3 mai 2017 son traditionnel point de presse d’après Conseil des ministres. C’Ă©tait dans la salle de rĂ©union du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du gouvernement.

Pour Malick Alhousseni, ministre de l’Energie et de l’Eau, conformĂ©ment au programme prĂ©sidentiel d’urgence 2017-2018, le Conseil des ministres a Ă©tĂ© informĂ© par communication Ă©crite la construction d’une centrale solaire hybride afin de booster l’électrification sur le territoire national pour un coĂ»t de 450 milliards de F CFA. Un financement dĂ©jĂ mobilisĂ©. Selon le ministre, l’objectif du projet est de rĂ©duire le dĂ©sĂ©quilibre entre les milieux rural et urbain et corriger les disparitĂ©s quand on sait que certaines localitĂ©s du pays ne reçoivent l’Ă©lectricitĂ© que cinq heures seulement par jour et paient Ă l’AMADER 250 F CFA le kilowatt/heure, tandis qu’Ă Bamako on paie 99 F CFA KWh. Il a soulignĂ© que le projet concerne l’ensemble des chefs-lieux de cercle, y compris des rĂ©gions nouvellement crĂ©Ă©es qui seront dĂ©sormais alimentĂ©s en l’Ă©lectricitĂ© par l’EDM-Sa.

Quant au ministre du affaires religieuses et du culte, Thierno Hamadou Hass Diallo, le Conseil des ministres a adoptĂ© une communication Ă©crite de son dĂ©partement relative Ă l’attribution du marchĂ© pour le transport des pèlerins maliens et leurs bagages Ă©dition 2017.

Ă€ en croire le ministre, après l’appel d’offres lancĂ© par le dĂ©partement, le marchĂ© est attribuĂ© aux compagnies Égypte Air et AmazAIR qui transporteront 13 323 pèlerins maliens après l’augmentation du quota malien par l’État Saoudien reparti comme suit : dix mille pour les agences privĂ©es regroupĂ©es en quatre associations et le reste pour le gouvernement.

Il a toutefois saluĂ© la dĂ©cision du gouvernement de rĂ©duire le coĂ»t du hadj 2017 malgrĂ© l’augmentation du coĂ»t du hadj par de l’État Saoudien Ă 900 Dinars soit l’Ă©quivalent de 150.000 F CFA. Il estime que le prix malien reste l’un des plus bas dans la sous-rĂ©gion auparavant. Il a dĂ©noncĂ© la crĂ©ation anarchique des agences de voyages qui sont au nombre de 220 et la prĂ©paration tardive du hadj, mĂŞme si cette campagne a Ă©tĂ© lancĂ©e depuis le mois de mars contrairement Ă l’annĂ©e dernière.

Le ministre porte-parole du gouvernement a profitĂ© de l’occasion pour informer les journalistes sur la grande offensive prĂ©sidentielle des chantiers de construction des routes notamment la route Banconi-Dialakorodji-Nonsombougou, lancĂ©e le 3 mai par le prĂ©sident IBK ainsi que celle de Kangaba-Dioulafondo sur la frontière guinĂ©enne puis de Baroueli-Tamani du 15 mai, etc.

Mamadou Nimaga