“Celui qui a dĂ©sormais carte blanche pour diriger le nouveau gouvernement est dĂ©sormais un des nĂ´tres… Tous donc, en bloc, derrière le camarade Abdoulaye Idrissa MaĂŻga et la nouvelle Ă©quipe qu’il mettra en place… Ensemble, nous relèverons le dĂ©fi” !

Ce passage de certains barrons du Rassemblement pour le Mali (RPM) sur les rĂ©seaux sociaux traduit la “grande satisfaction” des Tisserands par rapport au choix du prĂ©sident Ibrahim Boubacar KĂ©ita. Ils ont maintenant le triomphe large.

Enfin ! Ouf ! IBK s’est rĂ©solu Ă respecter le fait majoritaire, en nommant un chef du gouvernement de la majoritĂ© parlementaire. AgĂ© de 59 ans, le nouveau Premier ministre est vice-prĂ©sident du parti au pouvoir. L’Union des jeunes du RPM, la Jeunesse de la Convention de la mouvance prĂ©sidentielle… ont Ă©galement emboitĂ© le pas au bureau politique national (BPN) en exhortant “toute la communautĂ© malienne Ă se mobiliser autour des actions du prĂ©sident de la RĂ©publique et de son Premier ministre pour le plus grand bonheur des Maliens”.

Comme le dit une bloggeuse, cette nomination est naturellement “vendue” comme le choix du RPM ! Le prĂ©sident de la RĂ©publique a-t-il alors cĂ©dĂ© au chantage des dĂ©putĂ©s “Tisserands” pour se plier au fait majoritaire ? Cela n’est pas Ă©vident pour qui connaĂ®t IBK.

Sinon pourquoi le RPM a lâché Tréta, son éternel candidat à la Primature, au profit d’Abdoulaye Idrissa Maïga ? Qu’est-ce qui explique ce revirement, si revirement il y en a eu bien sûr ?

Selon des sources proches de la prĂ©sidence de la RĂ©publique, AIM est avant tout le choix personnel et politique du prĂ©sident de la RĂ©publique qui a “besoin d’un homme compĂ©tent, loyal et intègre” pour reprendre le pays en main Ă presqu’un an de la prĂ©sidentielle de 2018.

Avant d’être perçu comme un cadre du RPM, il est avant tout un “proche collaborateur du prĂ©sident de la RĂ©publique qui attendait le moment opportun pour le nommer Ă la Primature… Un choix politique Ă©clairĂ©, car il est loyal, honnĂŞte, mĂ©thodique et très rigoureux”.

IngĂ©nieur de formation, Abdoulaye I. MaĂŻga a Ă©tĂ© quand mĂŞme directeur de campagne d’Ibrahim Boubacar KĂ©ita pour l’Ă©lection prĂ©sidentielle de 2013. Le choix de l’homme est surtout la preuve de sa rigueur et de sa sĂ©rĂ©nitĂ© auxquelles s’ajoute son statut d’homme de confiance du prĂ©sident IBK.

Mais, le vrai débat est : est-ce que AIM saura sauver le mandat d’Ibrahim Boubacar Kéita et lui garantir une réélection en 2018 malgré sa fidélité, sa rigueur et sa compétence ? Le chef de l’Etat a-t-il finalement réussi le bon casting après trois choix visiblement infructueux ?

En effet, comme le disait un observateur sur les rĂ©seaux sociaux, “l’instabilitĂ© Ă certains postes dans un pays est un indicateur de mauvais choix des hommes Ă des postes stratĂ©giques et de manque de vision Ă la limite de l’amateurisme”.

En moins de quatre ans, IBK est non seulement Ă son 4e Premier ministre (autant qu’Amadou Toumani TourĂ© en dix ans), mais “les ministères clĂ©s (Economie et Finances, DĂ©fense, Administration territoriale et RĂ©forme de l’Etat, SĂ©curitĂ© et Protection civile, SantĂ©, Education et Enseignement supĂ©rieur…) ont changĂ© de locataires Ă plusieurs reprises”. Si notre dĂ©compte est bon, IBK a connu cinq ministres de la DĂ©fense.

N’est-ce pas trop pour un pays qui doit non seulement reconquérir des territoires qui échappent à son contrôle, mais aussi éradiquer le terrorisme devenu un obstacle au processus de paix et à son développement ?

“Le nouveau PM doit tenir compte de ces insuffisances et se dĂ©marquer des complaisances dans le choix des ministres. En matière de recrutement un mauvais choix coĂ»te beaucoup cher Ă l’entreprise”, conseille notre observateur, Drissa B. TraorĂ©.

L’efficacité d’un Premier ministre ne dépend pas seulement de son ambition et de sa compétence, mais aussi et surtout de la marge de manœuvre que son président lui accorde.

Et en la matière Ibrahim Boubacar Kéita doit s’inspirer de son propre expérience avec le président Alpha Oumar Konaré qu’il a servi comme Premier ministre de février 1994 à février 2000.

Un passage qui a boosté la carrière politique de l’homme qui fut aussi président de l’Adéma/PASJ. C’est de cette expérience qu’il a acquis sa réputation de fermeté, d’homme de poigne intransigeant avec le sens de la responsabilité.

C’est pourquoi d’ailleurs les Maliens semblent l’avoir choisi instinctivement parce que mĂŞme s’il “n’Ă©tait pas visiblement prĂŞt pour la mission prĂ©sidentielle, il semblait avoir la stature mieux que ses concurrents”.

IBK avait Ă©tĂ© nommĂ© presque dans le mĂŞme contexte sociopolitique qu’AIM aujourd’hui. Il a rĂ©ussi Ă relever le dĂ©fi parce qu’il a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la marge de manĹ“uvre requise de la part d’AOK. Nous pouvons mĂŞme dire que Ladji Bourama est le seul Premier ministre Ă avoir rĂ©ellement bĂ©nĂ©ficiĂ© des “pleins pouvoirs” dans l’histoire du Mali.

AOK avait non seulement une confiance à toute épreuve en l’homme, mais il lui servi de bouclier pour le défendre bec et ongle, contre vents et marées contre les attaques déstabilisatrices au sein même de la Ruche (Adéma/PASJ).

C’est d’un tel soutien, d’une telle marge de manœuvre qu’Abdoulaye Idrissa Maïga a besoin aujourd’hui de sa part pour sauver les meubles et ce premier mandat afin de lui assurer une réélection en 2018.

“On se focalise sur la personne du PM (le Premier ministre Modibo KĂ©ita), alors qu’en rĂ©alitĂ© il Ă©tait condamnĂ© Ă l’Ă©chec. Cela est inĂ©vitable quand on prend un Premier ministre sans aucune marge de manĹ“uvre politique et flanquĂ© d’un mentor Ă qui il doit sa nomination et qui l’encadrera de toutes sortes de ministres croupiers qui ne seront lĂ que pour gĂ©rer des intĂ©rĂŞts privĂ©s. J’avoue que si ce scĂ©nario se reproduisait, ce sera une autre catastrophe”, analysait Me Abdoulaye Garba Tapo, juriste et leader politique (il fut ministre de la Justice), dans un dĂ©bat sur la question sur les rĂ©seaux sociaux.

A propos d’Abdoulaye Idrissa MaĂŻga, il avertit de ne pas prĂ©juger. “Attendons de voir en espĂ©rant que cette fois ce sera la bonne et qu’il nous apportera des ministres de combat”, espère-t-il !

On saura à la tâche si la Dream Team d’AIM est à hauteur de souhait et surtout s’il aura réellement la main mise sur son équipe.

Hamady Tamba