On l’a vu récemment, tour à tour en France puis en Italie, aux côtés de nos compatriotes lors de l’occupation par ceux-ci du consulat du Mali à Paris. Le président de l’ADP-Maliba, Amadou Thiam, S’y était rendu pour la circonstance, histoire de partager leurs souffrances. Et pas plus tard qu’avant-hier, l’honorable Thiam était au chevet des magistrats grévistes, en rendant visite aux responsables du Syndicat Autonome de la magistrature(SAM) pour manifester son soutien et celui de son parti aux magistrats dans le bras de fer qui les oppose au gouvernement, il y a plus d’une semaine maintenant. Comme quoi, à chacun sa manière de se faire des sympathisants à l’orée de l’élection présidentielle de 2018.

La Rédaction