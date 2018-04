Modibo Sidibé est désormais le président du Nouveau Pôle Politique de la Gauche républicaine et démocratique qui s’agrandi avec l’adhésion de 19 associations et un parti politique le REM.

-Maliweb.net-Le Président du Fare AnKa Wuli (Forces alternatives pour le renouveau et l’émergence), Mobido Sidibé est le président du nouveau pôle politique de la gauche républicaine et démocratique(NPP), le choix a été fait au cours d’un tirage lors des assises de la 1ère assemblée ordinaire du NPP tenues le 7 avril 2018 à la Maison des Aînées sise à Hamdallaye ACI 2000.

Ces assises du NPP qui avait au programme l’adoption des statuts et règlements, les réflexions sur la situation actuelle du pays, les prochaines échéances électorales et la mise en place d’un nouveau directoire, a été l’occasion pour le NPP d’enregistrer de nouvelles adhésions dont 18 association et un parti politique écologiste à savoir le REM.

Les nouveaux venus ont signé leur adhésion à la charte du NPP qui réunissait jusque-là les Forces alternatives de Modibo Sidibé, l’Union pour la paix et la démocratie (UPD), le parti socialiste pour le renouveau (PSR), le parti pour la révolution et le développement démocratique du Mali (PRDDM), le parti de l’indépendance, de la démocratie et de la solidarité (PIDS), le Front uni pour l’alternance et le changement (FIAC).

Cette alliance du 27 février 2017 s’agrandit avec les nouvelles associations et regroupement politique (le mouvement Waati du PIDS ; l’ Association des jeunes de Taliko ; l’association jeunesse alternative et renouveau , l’ AMDP Faso-Niéta ; l’ association IJAM-Mali ; l’ Association Jigi-Djiya de Médine, l’ association AVM Modibo Sidibé ;Réseau Modibo solution , association jeunesse Kura du Mali du Fare ; l’association des femmes économiquement solidaire des Fare ; l’association solidarité du PIDS ; association AFDEK du PIDS et le Parti REM )

Rendant ainsi plus fort, le NPP reste comme cité dans sa charte « engagé dans sa résolution pour la refondation démocratique globale de l’Etat malien et pour l’édification d’une société de progrès, de justice sociale et de solidarité pour tous dans un Mali et une Afrique qui gagnent prennent leur juste place dans le concert des nations démocratiques libres et prospères ».

En effet le nouveau pôle de la gauche compte rassembler toutes les forces politiques et sociales qui partagent sa vision et son engagement dans la construction d’un Etat fort, juste et solidaire. Et ceci dans un esprit de conservation de l’ ’intégrité du territoire national, de la laïcité en passant par la refondation du système de défense de sécurité, le maintien de l’ordre républicain et la sauvegarde des institutions sans oublier que le NPP refuse tout instrumentalisation de la religion à des fins politiques.

Khadydiatou SANOGO

