La majorité présidentielle a perdu un allié de taille, du moins officieusement, il s’agit du Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR). Depuis l’éviction de son président du Gouvernement Modibo Kéïta suite à un quiproquo avec ce dernier, le parti du Tigre s’est éloigné de la majorité présidentielle.

Un cacique du parti qui a opté pour l’anonymat critique le régime du fait que le MPR ne soit plus associé dans la gestion du pays encore moins consulté en tant que membre de la Convention de la majorité présidentielle (CMP) ayant un certain nombre de députés et de conseillers communaux.

Le MPR qui boycotte les réunions de la CMP depuis quelques temps devait officialiser son retrait à la faveur d’une prochaine activité statutaire du parti. Ce qui est sûr et certain, dans la tanière du Tigre, on est amer, très amer même. Ce qui fait que le parti opte désormais pour la ‘’minorité’’, après la majorité présidentielle.

Hachi Cissé

