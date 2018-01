Le parti UDD est plus que jamais lancé dans une phase de renforcement de ses structures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Mali. Après Ségou et Sikasso qui ont tenu leurs assises la semaine dernière, d’autres régions et localités ont déjà programmé leurs conférences. Un agenda bien chargé pour le conseil exécutif.

Rappelons que dans la semaine du 6 janvier 2018, 36 communes du cercle de Koutiala ont répondu présentes à l’invitation du président du parti, Tieman Hubert Coulibaly qui ambitionne désormais de faire de cette zone un bastion essentiel du parti. Le lendemain, c’était autour de San et Bla de tenir leur conférence. Les échanges qui ont porté sur la vie du parti et de l’État des lieux des structures à Bla ont particulièrement permis le renforcement de la base du parti. Il y’a seulement quelques mois, on se souvient de l’adhésion massive et le ralliement d’une dizaine d’élus municipaux dans la même localité.

Désormais sous la houlette du charismatique leader Lassana Tangara, la section de Bla se porte de mieux en mieux et contribue à faire de la région de Ségou, le plus grand fief du parti de la colombe.Partout où il a passé, le vice président du parti M. BréhimaSilimanaa laissé entendre dans ses interventions que la présence massive des militants à chacune des rencontres témoigne de l’intérêt que les uns et les autres portent aux affaires du parti. Pour lui, il est clair que l’UDD a tourné la phase du report pour se lancer dans la dynamique du renforcement des instances du parti en vue de mieux servir la mouvance présidentielle. Depuis le début du mandat du président, le parti de la colombe n’a jamais faiblit son soutien inconditionnel aux actions du chef de l’Etat.

Amadingué Sagara

