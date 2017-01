L’ancien président de la République sous la transition – non moins ancien président de l’Adema-Pasj – est sans conteste un loyal compagnon de ses camarades du parti. Il ne rate aucun grand rendez-vous de sa famille politique et l’a encore prouvé avant-hier samedi, lors de la traditionnelle rencontre annuelle de présentation des vœux de la Ruche à la presse nationale. Il faut dire que les Abeilles le lui reconnaissent en retour. En attestent tout au moins les sollicitations de toutes parts et les bains de foule qu’on lui impose à toutes les occasions : qui pour lui tendre une main amicale, qui pour la lui serrer tout simplement ou immortaliser sa présence par des prises de vue en sa compagnie. Ça n’est peut-être pas la seule motivation de grand intérêt dont il l’objet. Malgré sa réticence à devenir le porte-drapeau du Parti de l’Abeille pour 2018, nombre de ses camarades continuent de voir en lui l’unique voie crédible pour une candidature interne du Parti Africain pour la Solidarité et la Justice. Une question qui fait rage dans la Ruche et revient en leitmotiv si bien qu’elle risque d’être déterminante dans les schémas de 2018.

La Rédaction