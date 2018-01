Dans un document de 48 pages intitulé « Nouveau Pacte Social Solidaire», en abrégé (N.P.S.S.), l’ex candidat de l’ADEMA-PASJ, Dramane Salif Dembélé a dévoilé devant la presse, un projet de société ambitieux. Un projet qui se décline en vision et en Programme avec des propositions adaptées à la situation actuelle du pays. Pour le Président du Réseau Alternatives pour un Mali DEBOUT, le Mali est la finalité de toutes nos hypothèses.

Dramane Dembélé, 3ème à l’élection présidentielle de 2013, derrière le RPM et l’URD, sous les couleurs de l’ADEMA-PAJS, a fait la dédicace de son livre en vue de montrer au peuple qu’il est là, au cas où son parti lui préférerait un autre candidat. Cela s’explique par ce document qui fournit toute une panoplie d’informations concernant sa probable candidature. Dans sa présentation, il a expliqué que le nouveau pacte est une vision autant qu’un programme décliné en axes précis.

C’est aussi un projet refondateur et alternatif. Le Nouveau Pacte Social Solidaire doit être compris comme un projet de renouveau valorisant de la culture nationale. Le nouveau pacte se défini également comme un projet de large rassemblement des politiques et des citoyens. Réparti en six chantiers, le premier chantier porte sur l’Education et l’Emploi. Un Malien éduqué, informé, éveillé aux enjeux majeurs de son pays, son époque et du monde.

L’éducation pour lui, est le principal et puissant outil car, elle seule transforme l’homme. Le deuxième chantier est consacré à la défense et à la sécurité. L’auteur explique que sa vision est celle d’un Mali sécurisé et doté de capacités de dissuasion et de défense solides. La sécurité et la défense sont les bases de tout projet de paix durable. Le troisième chantier sera la création de richesses. Quant à sa vision par rapport à ce chantier, l’auteur pense qu’il n’y as pas de créations de richesses sans une vision inspirée, portée et soutenue par l’Etat. Non pas que l’Etat a le monopole de la création mais plutôt en tant qu’agent aménageant les conditions et créant un écosystème favorable à un tel objectif.

La gouvernance territoriale est le quatrième chantier. La forte centralisation que le Mali a connue a été introduite depuis la période coloniale. Cette organisation administrative avait permis au colonisateur d’étendre son monopole sur les territoires et les richesses et mieux contrôler les populations. Le cinquième chantier parle de la culture et de la santé. La culture est notre manière d’être. Elle est aussi viable que l’eau. Le Mali est un foyer d’histoires et de créativités. Et enfin le chantier est basé sur l’intégration et la diaspora.

Le Mali, aux dires de Dramane Dembélé, a toujours été un Etat ouvert, au cœur d’initiatives, d’intégrations et même d’unité. La mondialisation est un phénomène qui produit des interactions diverses dont la scène internationale constitue l’un des lieux privilégiés d’expression et d’affirmation, d’interactions politiques économiques, commerciales, culturelles, diplomatiques et migratoires.

D.Keita

