Le samedi 18 novembre 2017, l’Alliance pour la Démocratie au Mali Parti Africain Pour la Solidarité et la Justice (ADEMA PASJ), a organisé une rencontre avec les partis alliés dans le but de préparer l’élection pour la Mairie du district de Bamako. Ces partis politiques sont l’APR, le CNID, le MPR, l’ADEMA, l’UDD, le PCR, l’ASMA, UMPC(CVI). Pour donner plus de visibilité à la campagne qui sera sans doute serrée il a été demandé à chaque parti de designer un représentant. L’objectif principal c’est de faire en sorte que les jeunes leaders de ces partis puissent mieux se connaitre. Ce qui permettra une synergie d’action. Selon le principal coordinateur du district de Bamako Fodé Mamadou Konaté au sein de cette coalition tous les partis ont le même poids politique. Pour Konaté l’ADEMA épaulera les autres formations politiques. Et lui de dire que tout sera mis en œuvre pour la réélection du bourgmestre sortant Adama Sangaré. Ce dernier a souligné Fodé Mamadou Konate n’a pas démérité. Enfin a-t-il souligné on ne change pas une équipe qui gagne

Badou S. KOBA

