Fidèle à sa tradition, le parti Adéma-PASJ a présenté, le samedi 28 janvier 2017, ses vœux de nouvel an à la presse nationale et internationale. C’était au siège du parti sis à Bamako-coura. La cérémonie présidée par le professeur Tiémoko Sangaré, président du parti, non moins ministre en charge des mines, a eu lieu en présence de l’ancien président de la transition, le professeur Dioncounda Traoré, Abdel Karim Konaté, vice-président du parti, aussi ministre en charge de commerce, de Dramane Dembélé, ex-ministre en charge de l’urbanisme ainsi que de plusieurs autres membres et sympathisants du parti. Cette conférence était l’occasion pour les cadres de l’Adema-PASJ et la presse d’échanger sur la vie du parti et les questions d’intérêt national et international. Notre parti, dira le président Tiémoko Sangaré, en dépit des difficultés inhérentes à la vie de toute formation politique, a toujours eu le mérite de pouvoir disposer de ressorts nécessaires pour mobiliser son potentiel de ressources humaines, afin de continuer d’aller de l’avant, dans le combat pour le renforcement de la démocratie et la reconstruction de notre pays. Sur le plan politique, M. Sangaré a fait savoir que l’année 2016 a été marquée par des élections communales à la suite desquelles, notre parti s’est classé 2ème force sur l’échiquier politique national avec 142 maires et 1870 conseillers. Il a poursuivi en signalant que sur la série des élections législatives partielles intervenues à Yorosso, Commune V, Barouéli , Ansongo, Tominian et Mopti, l’Adéma s’en est sortie avec trois sièges sur six. En outre, le président du parti de l’Abeille a condamné avec la dernière rigueur l’attaque barbare à « Gao dans le camp de MOC et qui a fait plus de 100 morts. Selon le Professeur Tiémoko Sangaré, l’année 2017 s’annonce assez décisive, sur le plan politique. Les uns et les autres, à tous les niveaux, s’interrogent sur le choix qui sera le leur et l’offre politique associée en 2018. Cette question mérite d’être abordée avec clairvoyance et sérénité et nous nous y attelons depuis un certain temps. Pour terminer, il a salué la presse et les membres et les sympathisants du parti pour leur soutien indéfectible à l’Adema. » La cérémonie a pris fin par un cocktail offert à l’assistance.

La Rédaction