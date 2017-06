El Hadj Touré n’a pas mis de gants pour signifier son Non ! au projet de Révision Constitutionnelle qui met actuellement le pays en bazar. Et c’est dans un discours poignant qu’il en appelle à la mobilisation et met en garde le régime en place contre cette révision soumise à référendum le 9 juillet 2017.

-Maliweb.net-Le président de l’Alliance Karoual-CAV, EL Hadji Oumar Abdou Touré dans une déclaration virulente, met en garde le président Ibrahim Boubacar Kéïta sur le projet de révision constitutionnelle qui sera soumis à référendum le 9 juillet prochain. Plus qu’un cri de cœur, une mise en garde , El Hadji appelle à la mobilisation sociale de l’ensemble des fils du pays à l’ intérieur comme de l’extérieur pour « stopper » cette révision qui pour lui est non seulement une violation mais également un élan monarchique. D’autre part, le président de Kaoural-Cav ne va pas avec le dos de la cuillère pour dénoncer le régime en place. En effet, selon M.Touré, le Mali est plongé dans un profond désespoir à cause de l’échec du président de la République dans sa mission de développement, de consolidation de la démocratie et de veille de liberté des fils du pays, aussi pour lui il urge une mobilisation citoyenne pour stopper IBK qui a montré ses limites dans la gestion du pays. « Notre pays mérite mieux, notre pays mérite plus et le courage sera le principal ingrédient qui va consolider notre solidarité pour faire dégager ce régime » dira-t-il .

Khadydiatou SANOGO