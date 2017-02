L’Adema-Pasj va-t-il présenter un candidat aux élections présidentielles de 2018 ? Comment se porte le parti de l’abeille dans la majorité présidentielle ? L’ancien président, Alpha, a-t-il définitivement coupé le pont avec l’Adema…Voilà, entre autres questions, celles qui ont été soulevées lors des débats à l’occasion de la traditionnelle présentation de vœux de nouvel An du parti de l’abeille à la presse. C’était le week-end dernier au siège de ladite formation politique.

Cette conférence animée par le président de l’Adema, le Ministre Tiemoko Sangaré, a enregistré la présence de plusieurs barons de cette formation politique. Il s’agit, entre autres, du président d’honneur, l’ancien chef d’Etat par intérim Pr Dioncounda Traoré, l’ancien ministre et candidat du parti à l’élection présidentielle de 2013, Dramane Traoré… Cette présentation de vœux a été l’occasion pour le président du parti de faire le bilan des actions entreprises depuis qu’il a pris les rênes de cette formation politique.

” L’année qui s’est éteinte nous a permis, non sans difficulté, à œuvrer à la refondation du parti dans l’unité et la cohésion en vue d’assurer le réveil des valeurs qui ont présidé à sa création. Notre parti, en dépit des difficultés inhérentes à la vie de toute formation politique, a toujours eu le mérite de pouvoir disposer de ressorts nécessaires pour mobiliser son potentiel de ressources humaines afin de continuer d’aller de l’avant, dans le combat pour le renforcement de la démocratie …” a souligné le président Sangaré.

Deuxième force

politique du pays

Il s’est aussi réjoui des résultats engrangés par sa formation politique au sortir des élections communales de 2016, où le parti s’est classé, selon lui, deuxième force politique du pays avec 142 maires et 1870 conseillers. “Avec la série des élections législatives partielles à Yorosso, en commune V, Baraoueli, Ansogo, Tominian et Mopti, l’Adema s’en est sorti avec trois sièges sur les six” a-t-il ajouté. Le conférencier a saisi cette occasion pour remercier l’accompagnement constant de la presse.

Après cette déclaration liminaire, le clou de la cérémonie a été la conférence de presse. A la question de savoir si l’Adema va présenter un candidat aux élections présidentielles de 2018, sans pourtant trop spéculer sur la question, le conférencier a précisé que le parti va mener la discussion au moment opportun. Il a profité de cette tribune pour réfuter les informations, selon lesquelles, l’Adema est divisé en deux clans. A savoir, ceux qui sont pour ou contre une candidature interne aux élections présidentielles de 2018. Comment se porte l’Adema dans la majorité présidentielle ? “Très mal” répond sèchement le président Tiemoko Sangaré. Cependant, il a précisé que “leur formation politique reste fidèle à son engagement de soutenir IBK et non pas le Rpm. Pour ce faire, les deux partis, à savoir le Rpm et l’Adema-Pasj vont se rencontrer en début février pour clarifier un certain nombre de choses car il y a de ces pratiques qui se passent dans la Majorité présidentielle qui méritent d’être tirées au clair et nous les avons toujours dénoncées”.

Alpha Oumar Konaré reste toujours un militant

Lors de cette conférence de presse, le conférencier de soutenir que l’absence de l’ancien président Alpha Oumar Konaré aux activités ne doit pas s’interpréter comme s’il avait coupé le pont avec le parti. “Lui-même, au terme de son second mandat, a dit clairement qu’il ne sera jamais un ancien militant. En plus lors des 25 ans de l’Adema, il s’est fait représenter par sa femme qui a porté son message. Toute chose qui justifie son attachement à ce parti” a justifié le Pr Tiemoko Sangaré.

