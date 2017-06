Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux en français et en bambara, le président de l’association Kaoural Renouveau- CAV, Elhadj Oumar Abdou Touré, a dénoncé avec véhémence le projet de révision constitutionnelle. A le croire, face aux nombreuses préoccupations du peuple qui sont restées sans réponse, le régime en place doit changer de fusil d’épaule. “Dans ce contexte de profond désespoir dû à l’échec flagrant du président de la République Ibrahim Boubacar Keita dans sa mission de développer le Mali, de consolider la démocratie et veiller au respect des droits et libertés de notre peuple le Mali, il est de notre devoir de nous lever comme un seul homme pour dire non ! Non ! Non ! A cette déception notoire, s’est ajoutée l’idée d’une révision constitutionnelle dont l’unique intention est la seule motivation, reste et demeure la dévolution monarchique du pouvoir” a regretté M. Touré.

Il s’est dit convaincu que notre pays mérite plus et mieux. C’est pourquoi, il invite nos compatriotes du nord comme du sud, de l’est comme de l’ouest, de toutes les religions et ethnies, de la diaspora, à plus de solidarité pour faire barrage à ce projet de révision constitutionnelle. Il faut rappeler qu’au sortir des élections communales, l’Association Kaoural Renouveau-Cav s’est taillée une part importante avec notamment plusieurs conseillers communaux avec surtout le poste de troisième adjoint au maire de la commune IV, en charge des questions foncières. K.THERA