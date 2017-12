En vue d’attirer l’attention des autorités du pays et de la population sur la nécessité du retour de l’ancien président Amadou Toumani Touré au bercail, le parti PDES a animé une conférence de presse à l’intention des médias. C’était le samedi 2 décembre 2017 à la Maison de la Presse en présence des amis d’ATT, des anciens ministres de son régime, des partis politiques et associations qui se réclament de lui et des sympathisants.

Selon le président par intérim du PDES, Djibril Tall, après les hostilités de 2012 qui ont occasionné le départ d’ATT à Dakar, beaucoup d’initiatives ont été prises pour son retour au bercail. Et depuis, la situation reste la même malgré la volonté des uns et des autres. L’un des buts essentiels du PDES, conformément à ses statuts et règlement intérieur, est de pérenniser les actions du président ATT.

A en croire le président, le premier objectif du PDES aujourd’hui est le retour du président ATT. C’est pour cela, dans sa déclaration, il a demandé solennellement et officiellement le retour d’ATT au Mali et sollicité l’implication des plus hautes autorités du pays, notamment le Président de la République IBK et toutes les bonnes volontés. Pour y parvenir, les responsables du PDES décident d’approcher dans les jours qui viennent, le Président IBK afin qu’il trouve les voies et moyens d’aller chercher son jeune frère à Dakar.

« ATT est un homme de paix qui a accepté de démissionner pour éviter un bain de sang entre les fils du pays. Le retour d’ATT peut contribuer à la réconciliation tant recherchée au Mali. Le PDES se fixe dans cette logique de paix afin de trouver une solution à son retour », a-t-il ajouté.

Drissa Togola

Commentaires via Facebook :