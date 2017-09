La prochaine Ă©lection prĂ©sidentielle est prĂ©vue 2018. DĂ©jĂ , des prĂ©tendants Ă Koulouba s’alignent sur la ligne de dĂ©part, en occurrence le Dr Hamadoun TourĂ© et Modibo KonĂ© qui ont annoncĂ© leur candidature. Deux personnalitĂ©s bien connues : M. TourĂ© fut secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Union internationale des tĂ©lĂ©communications (UIT), et M. KonĂ© a dirigĂ© la CMDT. Chacun, Ă son poste, s’est forgĂ© une rĂ©putation de gros bosseur, avide de rĂ©sultats. Leur passĂ© jouera indĂ©niablement en leur faveur, et la qualitĂ© des soutiens constituĂ©s autour de chacun d’eux renforce l’espoir.

Les Maliens seront, dans moins d’une annĂ©e, dans les urnes pour reconduire l’actuel chef de l’Etat ou choisir un nouveau prĂ©sident de la RĂ©publique. La seconde option apparait aujourd’hui comme la plus plausible, Ibrahim Boubacar KeĂŻta s’étant montrĂ© en deçà de la confiance en lui placĂ©e par les Maliens. Il n’aura que son maigre bilan comme arme, face Ă des adversaires moulĂ©s dans l’assiduitĂ©, la persĂ©vĂ©rance et qui ont fait leurs preuves. Au nombre de cette catĂ©gorie de candidats dĂ©clarĂ©s Ă la prĂ©sidentielle de 2018, Hamadoun TourĂ© et Modibo KonĂ© qui briguent pour la premiĂšre fois la magistrature suprĂȘme. L’exercice s’annonce fastidieux – des vieux routiers (comme SoumaĂŻla CissĂ©, Modibo SidibĂ©, Moussa Mara, TiĂ©bilĂ© Dramé ) seront Ă©galement en lice -, mais ils ont les cartes en main pour tirer leurs Ă©pingles du jeu.

En effet, Hamadoun TourĂ©, 64 ans, dispose d’un vaste rĂ©seau aussi bien au niveau national qu’international. Faut-il le rappeler, Dr TourĂ© a commencĂ© sa carriĂšre en 1979. Vite, il se fait remarquer par son sens du devoir et devint le Directeur technique de la premiĂšre station terrienne internationale du Mali. A ce poste, il a acquis une solide expĂ©rience dans l’industrie des satellites, avant d’intĂ©grer le Programme d’assistance et de dĂ©veloppement d’Intelsat en 1985. Il sera, par la suite, nommĂ© en 1994, Directeur du Groupe Afrique et Moyen-Orient Ă Intelsat, puis Directeur rĂ©gional pour l’Afrique Ă ICO Global Communications. En 2007, Dr Hamadoun TourĂ© a Ă©tĂ© Ă©lu SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Union internationale des tĂ©lĂ©communications (UIT). Il est reconduit Ă ce poste en 2010 pour mener Ă bon port son combat pour connecter le monde de sorte Ă contribuer Ă atteindre les Objectifs du MillĂ©naire DĂ©veloppement. Et au bout de l’effort, le succĂšs. En attestent ces nombreux dĂ©corations, mĂ©rites et titres honorifiques Ă travers le monde : Chevalier de l’Ordre national du Mali, des Comores, du Tchad, du Burkina Faso, de la CĂŽte d’Ivoire ; Citoyen d’honneur de la ville de Grecia (Costa Rica), de Yamassa (RĂ©publique Dominicaine), de Quito (Equateur), de Guadalajara (Mexique).

Le passage trĂšs remarquĂ© du Dr TourĂ© Ă l’UIT a confirmĂ© ses capacitĂ©s « managĂ©riales » et son engagement pour le dĂ©veloppement du continent. Un atout auquel se greffe son expĂ©rience acquise au Rwanda oĂč il sert le prĂ©sident Paul KagamĂ© comme conseiller spĂ©cial.

Hamadoun est restĂ© attacher au Mali, dont il parle avec conviction et dĂ©termination et le dĂ©fend sur toutes les tribunes. Une posture qui a guidĂ© le choix portĂ© sur lui par ‘’Alliance Kayira 2018”. Ce vaste mouvement, dirigĂ© par Bocar Moussa Diarra, ex-prĂ©sident d’honneur de l’UM-RDA, est Ă pied d’Ɠuvre pour fĂ©dĂ©rer les diffĂ©rentes sensibilitĂ©s (partis politiques, associations, etc.), autour du Dr TourĂ© en vue de la prĂ©sidentielle de 2018. « C’est une lourde responsabilitĂ© qu’on vient de poser sur ses Ă©paules », avait dĂ©clarĂ© le dĂ©sormais porte-drapeau de Kayira 2018, aussi confiant que ses soutiens. « Nous connaissons la valeur intrinsĂšque du Dr Hamadoun TourĂ©. Au cours de ses deux mandats Ă la tĂȘte de l’UIT, il a indĂ©niablement contribuĂ© Ă promouvoir les technologies de l’information et de la communication comme un moteur du dĂ©veloppement social et Ă©conomique. Nous allons bientĂŽt rencontrer toutes les couches socioprofessionnelles de notre pour leur expliquer la pertinence du choix du Dr Touré », a annoncĂ© Salif Telly, responsable chargĂ© de la communication de l’Alliance.

Docteur Honoris causa de l’UniversitĂ© de plusieurs universitĂ©s d’Afrique et du reste du monde, Dr Hamadoun TourĂ© est titulaire d’une maitrise d’ingĂ©nierie Ă©lectrique de l’Institut technique de l’électronique et des tĂ©lĂ©communications de Leningrad et d’un doctorat de l’UniversitĂ© Ă©lectronique, de tĂ©lĂ©communication et d’informatique de l’UniversitĂ© de Moscou.

Modibo Koné est porte étendard du Mouvement Mali Kanu

Ancien PrĂ©sident directeur gĂ©nĂ©ral de la CMDT (dĂ©cembre 2015-octobre 2016), Modibo KonĂ© est actuellement Ă la Banque Ouest-africaine de dĂ©veloppement (BOAD) Ă LomĂ© en qualitĂ© de Directeur des opĂ©rations. L’homme est annoncĂ© comme candidat du « Mouvement Mali Kanu : Waati Sera- il est temps (MMK) Ă l’élection prĂ©sidentielle de 2018. DĂ©jĂ , ses soutiens sont en ordre de bataille pour une victoire Ă©clatante.

Il faut le rappeler, ce mouvement a Ă©tĂ© portĂ© sur les fonts baptismaux en avril 2017 Ă Dakar par des Maliens. La mise en place de Mali Kanu s’est matĂ©rialisĂ©e Ă Dakar par la crĂ©ation d’un SecrĂ©tariat provisoire composĂ© de trois commissions de travail Ă savoir : la commission implantation, la commission d’organisation et la commission Communication. Elles ont pour mission de faire connaĂźtre le mouvement sur l’ensemble du territoire malien et au-delĂ des frontiĂšres. S’en est suivi, le 26 aoĂ»t 2017 Ă Bamako, l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive du mouvement, mise Ă profit pour fixer le cap. Et les membres du mouvement balisent le terrain, en attendant le retour de leur mentor. Celui-ci s’apprĂȘterait à dĂ©missionner de son poste pour venir s’installer au Mali en vue de se mettre en conformitĂ© avec la disposition de la loi Ă©lectorale en vigueur qui exige la prĂ©sence physique de tout candidat Ă l’élection prĂ©sidentielle sur le territoire national six mois avant les Ă©lections.

«Convaincus que seul l’engagement patriotique des hommes et des femmes de grandes qualitĂ©s est la voie de l’avenir pour le Mali, les amis, connaissances, collĂšgues et collaborateurs de toutes les couches socioprofessionnelles venus de toutes les rĂ©gions du Mali et de la diaspora ont dĂ©cidĂ© de crĂ©er autour de Monsieur Modibo KonĂ© un mouvement dĂ©nommĂ© : « Mouvement Mali Kanu ». C’est en ces mots que Paul Boro, ancien directeur du CICB et prĂ©sident des Commissions d’implantation, d’organisation et de communication, justifiait la crĂ©ation de ce mouvement.

